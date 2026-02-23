Четвертая годовщина войны в Украине — заявление Папы Римского

Папа Римский Лев XIV. Фото: REUTERS/Vincenzo Livieri

Накануне четвертой годовщины начала полномасштабной войны в Украине Папа Римский Лев XIV сделал заявление, в котором призвал к немедленному прекращению огня. По его словам, "мир нельзя откладывать".

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Папа сказал в воскресенье после произнесения молитвы "Ангел Господень", передает Vatican News.

Заявление Папы к четвертой годовщине войны в Украине

"Прошло уже четыре года с начала войны против Украины. Мое сердце снова стремится к трагической ситуации, которая есть перед глазами всех. Как же много жертв, как же много разбитых жизней и семей! Как же много разрушений! Сколько неописуемых страданий... Действительно, каждая война является раной, нанесенной всему человеческому роду, она оставляет после себя смерть, разрушения и следы боли, которыми отмечены целые поколения", — сказал Папа.

Он подчеркнул, что мир нельзя откладывать и он является насущной потребностью, которая должна "найти место в сердцах и вылиться в ответственные решения".

"Я снова настоятельно возобновляю мой призыв: пусть замолчит оружие! Пусть прекратятся бомбардировки! Пусть же будет безотлагательно достигнуто прекращение огня и усилен диалог, чтобы открыть дорогу к миру", — подчеркнул понтифик.

Он также призвал всех помолиться за украинский народ и за всех, кто страдает от этой войны.

Годовщина войны в Украине

24 февраля 2026 года пройдет четыре года с начала полномасштабного вторжения России. Ожидается, что в этот день в Киев прибудут иностранные лидеры.

Также к годовщине полномасштабной войны с заявлением выступит Дональд Трамп. Президент Америки сделает заявление на совместном заседании обеих палат Конгресса с обращением о состоянии государства.

В то же время в разных городах и странах мира проходят акции в поддержку Украины накануне годовщины войны. Так, тысячи людей собрались на центральных площадях в Торонто. Главная цель — выразить свою солидарность с украинским народом.