Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Папа сделал заявление к годовщине войны в Украине — призвал к миру

Папа сделал заявление к годовщине войны в Украине — призвал к миру

Ua ru
Дата публикации 23 февраля 2026 09:08
Четвертая годовщина войны в Украине — заявление Папы Римского
Папа Римский Лев XIV. Фото: REUTERS/Vincenzo Livieri

Накануне четвертой годовщины начала полномасштабной войны в Украине Папа Римский Лев XIV сделал заявление, в котором призвал к немедленному прекращению огня. По его словам, "мир нельзя откладывать". 

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Папа сказал в воскресенье после произнесения молитвы "Ангел Господень", передает Vatican News.

Реклама
Читайте также:

Заявление Папы к четвертой годовщине войны в Украине

"Прошло уже четыре года с начала войны против Украины. Мое сердце снова стремится к трагической ситуации, которая есть перед глазами всех. Как же много жертв, как же много разбитых жизней и семей! Как же много разрушений! Сколько неописуемых страданий... Действительно, каждая война является раной, нанесенной всему человеческому роду, она оставляет после себя смерть, разрушения и следы боли, которыми отмечены целые поколения", — сказал Папа.

Он подчеркнул, что мир нельзя откладывать и он является насущной потребностью, которая должна "найти место в сердцах и вылиться в ответственные решения".

"Я снова настоятельно возобновляю мой призыв: пусть замолчит оружие! Пусть прекратятся бомбардировки! Пусть же будет безотлагательно достигнуто прекращение огня и усилен диалог, чтобы открыть дорогу к миру", — подчеркнул понтифик.

Он также призвал всех помолиться за украинский народ и за всех, кто страдает от этой войны.

Годовщина войны в Украине

24 февраля 2026 года пройдет четыре года с начала полномасштабного вторжения России. Ожидается, что в этот день в Киев прибудут иностранные лидеры.

Также к годовщине полномасштабной войны с заявлением выступит Дональд Трамп. Президент Америки сделает заявление на совместном заседании обеих палат Конгресса с обращением о состоянии государства.

В то же время в разных городах и странах мира проходят акции в поддержку Украины накануне годовщины войны. Так, тысячи людей собрались на центральных площадях в Торонто. Главная цель — выразить свою солидарность с украинским народом.

Папа Римский Украина война в Украине Россия прекращение огня
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации