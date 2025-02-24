У Торонто пройшла акції до річниці війни в Україні —фото

Акція підтримки у Торонто. Фото: Новини.LIVE/Михайло Тимуляк

У понеділок, 24 лютого, у Торонто пройшла акція на підтримку України у її боротьбі проти агресії. Тисячі людей зібралися на центральних площах міста, щоби висловити свою солідарність з українським народом.

Про це повідомила кореспондент Новини.LIVE у США Уляна Бойчук.

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Учасники тримали прапори України, плакати із закликами до миру та справедливості, а також символами підтримки.

У Торонто тривала акція підтримки України. Фото: Новини.LIVE/Михайло Тимуляк

У Торонто підтримали Україну. Фото: Новини.LIVE/Михайло Тимуляк

Акція підтримки України. Фото: Новини.LIVE/Михайло Тимуляк

У Торонто згадали війну в Україні. Фото: Новини.LIVE/Михайло Тимуляк

У Торонто тривала акція підтримки України. Фото: Новини.LIVE/Михайло Тимуляк

Акція у день річниці війни. Фото: Новини.LIVE/Михайло Тимуляк

Нагадаємо, що у роковини війни українці приходили на Майдан Незалежності у Києві, аби вшанувати пам'ять загиблих Героїв.

Крім того, у річницю війну до Києва прибули лідери Фінляндії, Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції.