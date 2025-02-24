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У Торонто пройшла акції до річниці війни в Україні — фоторепортаж

24 лютого 2025 22:42
Анастасія Писаненко - редактор
У Торонто пройшла акції до річниці війни в Україні —фото
Акція підтримки у Торонто. Фото: Новини.LIVE/Михайло Тимуляк
Анастасія Писаненко - редактор

У понеділок, 24 лютого, у Торонто пройшла акція на підтримку України у її боротьбі проти агресії. Тисячі людей зібралися на центральних площах міста, щоби висловити свою солідарність з українським народом. 

Про це повідомила кореспондент Новини.LIVE у США Уляна Бойчук.

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Учасники тримали прапори України, плакати із закликами до миру та справедливості, а також символами підтримки.

У Торонто пройшла акції до річниці війни в Україні — фоторепортаж - фото 1
У Торонто тривала акція підтримки України. Фото: Новини.LIVE/Михайло Тимуляк
У Торонто пройшла акції до річниці війни в Україні —фоторепортаж - фото 2
У Торонто підтримали Україну. Фото: Новини.LIVE/Михайло Тимуляк
У Торонто пройшла акції до річниці війни в Україні —фоторепортаж - фото 3
Акція підтримки України. Фото: Новини.LIVE/Михайло Тимуляк
У Торонто пройшла акції до річниці війни в Україні —фоторепортаж - фото 4
У Торонто згадали війну в Україні. Фото: Новини.LIVE/Михайло Тимуляк
У Торонто пройшла акції до річниці війни в Україні —фоторепортаж - фото 5
У Торонто тривала акція підтримки України. Фото: Новини.LIVE/Михайло Тимуляк
У Торонто пройшла акції до річниці війни в Україні —фоторепортаж - фото 6
Акція у день річниці війни. Фото: Новини.LIVE/Михайло Тимуляк

Нагадаємо, що у роковини війни українці приходили на Майдан Незалежності у Києві, аби вшанувати пам'ять загиблих Героїв.

Крім того, у річницю війну до Києва прибули лідери Фінляндії, Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції.

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