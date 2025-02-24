В Торонто прошла акции к годовщине войны в Украине — фото

В Торонто прошла акции к годовщине войны в Украине — фоторепортаж
В понедельник, 24 февраля, в Торонто прошла акция в поддержку Украины в ее борьбе против агрессии. Тысячи людей собрались на центральных площадях города, чтобы выразить свою солидарность с украинским народом.
Об этом сообщила корреспондент Новини.LIVE в США Ульяна Бойчук.
В Торонто поддержали украинцев
Участники держали флаги Украины, плакаты с призывами к миру и справедливости, а также символами поддержки.
Напомним, что в годовщину войны украинцы приходили на Майдан Независимости в Киеве, чтобы почтить память погибших Героев.
Кроме того, в годовщину войны в Киев прибыли лидеры Финляндии, Дании, Исландии, Норвегии и Швеции.
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