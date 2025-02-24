Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow В Торонто прошла акции к годовщине войны в Украине — фоторепортаж arrow

В Торонто прошла акции к годовщине войны в Украине — фоторепортаж

24 февраля 2025 22:42
Анастасия Писаненко - редактор
В Торонто прошла акции к годовщине войны в Украине — фото
Акция поддержки в Торонто. Фото: Новини.LIVE/Михаил Тимуляк
Анастасия Писаненко - редактор

В понедельник, 24 февраля, в Торонто прошла акция в поддержку Украины в ее борьбе против агрессии. Тысячи людей собрались на центральных площадях города, чтобы выразить свою солидарность с украинским народом.

Об этом сообщила корреспондент Новини.LIVE в США Ульяна Бойчук.

Читайте также:

В Торонто поддержали украинцев

Участники держали флаги Украины, плакаты с призывами к миру и справедливости, а также символами поддержки.

В Торонто прошла акции к годовщине войны в Украине — фоторепортаж - фото 1
В Торонто продолжалась акция поддержки Украины. Фото: Новини.LIVE/Михаил Тимуляк
У Торонто пройшла акції до річниці війни в Україні —фоторепортаж - фото 2
В Торонто поддержали Украину. Фото: Новини.LIVE/Михаил Тимуляк
У Торонто пройшла акції до річниці війни в Україні —фоторепортаж - фото 3
Акция поддержки Украины. Фото: Новини.LIVE/Михаил Тимуляк
У Торонто пройшла акції до річниці війни в Україні —фоторепортаж - фото 4
В Торонто вспомнили войну в Украине. Фото: Новини.LIVE/Михаил Тимуляк
У Торонто пройшла акції до річниці війни в Україні —фоторепортаж - фото 5
В Торонто продолжалась акция поддержки Украины. Фото: Новини.LIVE/Михаил Тимуляк
У Торонто пройшла акції до річниці війни в Україні —фоторепортаж - фото 6
Акция в день годовщины войны. Фото: Новини.LIVE/Михаил Тимуляк

Напомним, что в годовщину войны украинцы приходили на Майдан Независимости в Киеве, чтобы почтить память погибших Героев.

Кроме того, в годовщину войны в Киев прибыли лидеры Финляндии, Дании, Исландии, Норвегии и Швеции.

Канада Украина война в Украине війна 3 года войны
Реклама
Реклама
Реклама