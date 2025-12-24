Папа Римський запропонував 24 години миру після атак РФ – деталі

Папа Римський Лев XIV. Фото ілюстративне: Reuters

Папа Римський Лев XIV засмучений відмовою Росії від різдвяного перемир'я у війні з Україною. Однак

знову закликав до "24 годин миру".

Про це повідомляє Vatican News.

Відповідаючи на запитання журналістів перед поверненням до Ватикану з Кастель-Ґандольфо, Папа Лев XIV сказав, що засмучений тим фактом, що Росія відхилила пропозицію про Різдвяне перемир’я.

"Справді, серед речей, які викликають у мене великий сум у ці дні, є те, що, схоже, Росія відхилила прохання про різдвяне перемир'я", — повідомив Папа.

Він також зазначив, що сподівається на те, що його пропозицію почують, і в усьому світі наступить 24 години миру.

"Я ще раз звертаюся до всіх людей доброї волі з проханням хоча б у день народження Спасителя дотриматися дня миру", — наголосив Папа Римський Лев XIV.

Нагадаємо, що Мерц запропонував РФ влаштувати перемирʼя на Різдво — це може стати початком миру, вважає він.

Раніше ми також інформували, що РФ категорично відкинула пропозицію про короткострокове припинення бойових дій у Різдво.