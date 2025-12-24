Папа Римский предложил 24 часа мира после атак РФ - детали

Папа Римский Лев XIV. Фото иллюстративное: Reuters

Папа Римский Лев XIV расстроен отказом России от рождественского перемирия в войне с Украиной. Однако

понтифик снова призвал к "24 часам мира".

Об этом сообщает Vatican News.

Отвечая на вопрос журналистов перед возвращением в Ватикан из Кастель-Гандольфо, Папа Лев XIV сказал, что расстроен тем фактом, что Россия отклонила предложение о Рождественском перемирии.

"Действительно, среди вещей, которые вызывают у меня большую печаль в эти дни, является то, что, похоже, Россия отклонила просьбу о рождественском перемирии", — сообщил Папа.

Он также отметил, что надеется на то, что его предложение услышат, и во всем мире наступит 24 часа мира.

"Я еще раз обращаюсь ко всем людям доброй воли с просьбой хотя бы в день рождения Спасителя соблюсти день мира", — подчеркнул Папа Римский Лев XIV.

Напомним, что немецкий канцлер Фридрих Мерц предложил РФ устроить перемирие на Рождество.

Однако Россия категорически отвергла это предложение и цинично заявила, что видит в этом угрозу.