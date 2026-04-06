Папа Лев в пасхальной речи призвал мир сложить оружие и идти к миру

Папа Римский Лев XIV.

В воскресенье Папа римский Лев XIV выступил со своей первой пасхальной речью. В ней он обратился с призывом сложить оружие и перейти к миру.

Об этом сообщает BBC.

Что сказал Папа Лев в своей речи

В этот день, 5 апреля, около 150 тысяч людей собрались на площади Святого Петра в Ватикане, чтобы услышать первую пасхальную речь нового понтифика. Стоя на центральном балконе базилики, он призвал всех, "кто обладает властью развязывать войны", выбрать мир.

"В этот праздничный день давайте о бросим всякое стремление к конфликтам, господству и власти и будем молить Господа даровать мир миру, разоренному войнами. Мы привыкаем к насилию, смиряемся с ним и становимся равнодушными, равнодушными к гибели тысяч людей. Пусть те, у кого есть орудие, солдат его. Пусть те, кто обладает властью развязывать войны, выберут мир", — сказал он.

Как отмечают СМИ, Папа Лев является первым в истории папой римским, родом из США, который стал один из самых ярых критиков войны на Ближнем Востоке. В своих обращениях о неоднократно осуждал военные конфликты по всему миру и призывал к снижению напряженности.

Читайте также:

Что же касается пасхальной речи, в своем обращении понтифик не назвал ни одной конкретной страны или конфликта.

Добавим, что во время выступления Папа Лев объявил следующую субботу днем молитвы за мир и призвал людей во всем мире объединиться в общей молитве.

