Папа Лев в пасхальной речи призвал мир сложить оружие и идти к миру

Главная Новости дня Папа Лев в пасхальной речи призвал всех сложить оружие и идти к миру

Дата публикации 6 апреля 2026 00:01
Папа Римский Лев XIV. Фото: REUTERS/Remo Casilli

В воскресенье Папа римский Лев XIV выступил со своей первой пасхальной речью. В ней он обратился с призывом сложить оружие и перейти к миру.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на BBC.

Что сказал Папа Лев в своей речи

В этот день, 5 апреля, около 150 тысяч людей собрались на площади Святого Петра в Ватикане, чтобы услышать первую пасхальную речь нового понтифика. Стоя на центральном балконе базилики, он призвал всех, "кто обладает властью развязывать войны", выбрать мир.

"В этот праздничный день давайте о бросим всякое стремление к конфликтам, господству и власти и будем молить Господа даровать мир миру, разоренному войнами. Мы привыкаем к насилию, смиряемся с ним и становимся равнодушными, равнодушными к гибели тысяч людей. Пусть те, у кого есть орудие, солдат его. Пусть те, кто обладает властью развязывать войны, выберут мир", — сказал он.

Как отмечают СМИ, Папа Лев является первым в истории папой римским, родом из США, который стал один из самых ярых критиков войны на Ближнем Востоке. В своих обращениях о неоднократно осуждал военные конфликты по всему миру и призывал к снижению напряженности.

Что же касается пасхальной речи, в своем обращении понтифик не назвал ни одной конкретной страны или конфликта.

Добавим, что во время выступления Папа Лев объявил следующую субботу днем молитвы за мир и призвал людей во всем мире объединиться в общей молитве.

Ранее Новини.LIVE сообщало, что за сутки до четвертой годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину, Папа римский Лев призвал немедленно прекратить огонь. Он подчеркнул, что мир нельзя откладывать.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский на днях провел телефонный разговор с понтификом. Глава государства выразил ему благодарность за участие в процессе возвращения детей, которых незаконно вывезла Россия.

Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Ткач Эдуард
