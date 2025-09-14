Лев XIV объяснил, станет ли Ватикан посредником в войне в Украине

Папа Римский Лев XIV. Фото: Angelus News

Папа Римский Лев XIV заявил, что Ватикан продолжает призывать к миру в Украине, но его роль как непосредственного посредника маловероятна. Он подчеркнул, что Святому Престолу важно сохранять нейтральную позицию, призывая к прекращению боевых действий.

Об этом сообщил Crux.

Позиция Ватикана относительно войны в Украине

Папа объяснил, что отличает голос Святого Престола, который призывает к миру, от роли посредника. По его словам, Ватикан не отказывался от предложений помочь в переговорах в войне в Украине, но понимает сложность и последствия такой миссии. Он подчеркнул, что ключевой задачей остается напоминать миру, что война уносит жизни и нужно искать другие пути.

"Я бы различал голос Святого Престола в отстаивании мира и роль посредника, которая, по моему мнению, очень отличается и не такая реалистичная, как первая... Бесполезные убийства после этих лет людей с обеих сторон - я думаю, что людей нужно каким-то образом пробудить, чтобы они сказали, что есть другой способ сделать это", — сказал Лев XIV.

Он отметил, что Святой Престол с начала войны России против Украины пытается сохранять нейтралитет, несмотря на давление и критику. Некоторые его заявления интерпретировались по-разному, но главная задача - побудить стороны к прекращению огня. Папа подчеркнул, что реалистичные переговоры возможны только после того, как международные игроки заставит обе стороны сесть за стол.

"Мы продолжаем надеяться. Я твердо верю, что мы никогда не можем терять надежду... Чтобы продолжать поощрять людей смотреть на высшие ценности, нужно иметь надежду и продолжать подталкивать к другому способу решения конфликтов", — добавил Папа.

Понтифик подчеркнул, что Святой Престол не прекратит призывать к миру и напоминать о ценности человеческой жизни. Он призвал мировых лидеров искать способы завершения войны, которые соответствовали бы настоящим ценностям и гарантировали справедливый мир.

Стоит отметить, что длительное время Ватикан воздерживался от публичных заявлений относительно инициативы президента США Дональда Трампа. После своего разговора с российским диктатором Владимиром Путиным Трамп заявил, что Папа Лев XIV мог бы стать посредником в процессе прекращения войны в Украине.

Напомним, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак поблагодарил Папу Римского Льва XIV за его последовательную поддержку Украины.

Ранее мы также информировали, что Лев XIV прокомментировал ожидания от встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.