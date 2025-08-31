Видео
Ермак поблагодарил Папу Римского за призыв к прекращению войны

Ермак поблагодарил Папу Римского за призыв к прекращению войны

Ua ru
Дата публикации 31 августа 2025 19:42
Андрей Ермак поблагодарил Папу Римского за поддержку Украины
Папа Римский Лев XIV. Фото: Reuters

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак поблагодарил папу Римского Льва XIV за его поддержку Украины. Понтифик призвал к миру в Украине и прекращению войны.

Папа вспомнил об Украине в своем обращении после молитвы "Ангел Господень".

В своей речи Лев XIV напомнил о страданиях, которые проходят украинцы, из-за российской агрессии, и призвал прекратить войну.

"В сегодняшнем обращении после молитвы "Ангел Господень" Папа снова напомнил миру о страданиях украинского народа, о погибших и раненых из-за российских ударов. Его слова о милосердии, о призыве не оставаться равнодушными и помогать конкретными действиями — это голос, который звучит против войны и равнодушия", — сказал Ермак.

Как отметил руководитель Офиса Президента, сегодня для Украины очень важна поддержка Ватикана.

"Особенно важен призыв Святейшего Отца к немедленному прекращению огня и поиску справедливого мира с участием международного сообщества. Это четкий сигнал, что мир должен оказать давление именно на Москву, которая начала эту войну и до сих пор отказывается ее завершить. Россия должна прекратить террор и сделать реальные шаги для остановки убийств и начать переговоры", — добавил Ермак.

Андрій Єрмак подякував Папі Римському
Заявление Андрея Ермака. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, ранее Андрей Ермак обратился к США с призывом усилить давление на Россию.

А также мы писали, что премьер Польши Дональд Туск призвал не идти на уступки с Россией ради безопасности Европы.

Офис президента Андрей Ермак Папа Римский война в Украине Лев XIV
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
