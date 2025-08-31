Видео
Главная Новости дня Никаких уступок РФ — Туск сделал заявление о безопасности в ЕС

Ua ru
Дата публикации 31 августа 2025 19:08
Дональд Туск сделал заявление о ситуации с безопасностью в Европе и уступках РФ
Дональд Туск. Фото: Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск сделал заявление относительно ситуации с безопасностью в Европе. Представитель польского правительства подчеркнул важность придерживаться четкой позиции и не идти на уступки с агрессором.

Об этом премьер заявил во время встречи с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 31 августа, пишет RMF24.

Читайте также:

Туск высказался о последствиях уступок РФ

Польский премьер и председатель Еврокомиссии встретились на польско-белорусской границе по случаю 45-й годовщины Августовских соглашений и создания независимого профсоюза "Солидарность" в Польше.

Во время пресс-сконфереции Туск отметил, что сегодня страны ЕС и США должны иметь непоколебимую позицию, относительно уступок в пользу России и российского диктатора Владимира Путина.

"Никакие уступки, никакие тонкие игры с лидером России Владимиром Путиным и агрессивной Россией не приведут к успеху, не гарантируют нам безопасности. Польша, Европа, НАТО, Соединенные Штаты должны снова, как прежде, как 45 лет назад, когда мы чувствовали поддержку всего Запада, когда возникла "Солидарность", сегодня также быть очень твердыми, решительными, солидарными в отношении этой очередной версии империи зла", — отметил глава польского правительства.

Он также заявил о том, что усиление границы с Беларусью является также важным фактором в гарантиях безопасности для европейских стран.

"Мы должны быть твердыми и хорошо к этому подготовленными". Польша хорошо готовится, а Европейский Союз и лично госпожа президент также здесь для того, чтобы найти аргументы, чтобы убедить всех в Европе, что эта граница — это граница, которую мы должны защищать, в которую мы должны инвестировать также европейские деньги", — сказал Туск.

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов напомнил европейским лидерам о ключевом факторе безопасности, который поможет сдержать агрессию РФ.

Между тем в Кремле снова пытаются запугать Украину — РФ усиливает атаки по энергетике для "давления" на переговорах.

Польша владимир путин Европа война в Украине Дональд Туск
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
