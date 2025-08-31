Видео
Главная Новости дня Буданов напомнил европейским лидерам ключевой закон безопасности

Буданов напомнил европейским лидерам ключевой закон безопасности

Ua ru
Дата публикации 31 августа 2025 17:20
Кирилл Буданов назвал основной закон безопасности для Европы — видео
Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов назвал основной закон безопасности, которого должны придерживаться европейские лидеры. Он заключается в слаженной работе и взаимоподдержке между странами.

Об этом глава ГУР заявил во время международного форума "Информационная война: от сопротивления к устойчивости"

Читайте также:

Буданов высказался о ключе к безопасности в Европе

Во время брифинга генерал отметил, что страны Европы, в частности страны Балтии, также имеют угрозу со стороны России. Именно поэтому европейским странам важно объединиться для того, чтобы противостоять агрессии оккупантов.

"У нас общие угрозы и общий враг. Понятно, что не выстоять самим против прямой российской угрозы, но объединив свои усилия у нас есть шанс на это", — заявил Буданов.

Кроме того, глава ГУР отметил важность стратегического подхода в случае с информационным давлением со стороны РФ и других стран, которые поддерживают агрессора. В частности, речь идет о согласованной оценке угроз, официальных заявлениях, которые имеют экспертную основу, а также о непрерывной координации и сотрудничестве между спецслужбами.

Напомним, также Кирилл Буданов сделал прогноз, когда может появиться первый боевой робот.

Кроме того, во время брифинга глава ГУР также объяснил, какими способами возможно изменить мировоззрение украинцев, которые долгое время жили в оккупации под действием пропаганды.

Европа Кирилл Буданов безопасность война в Украине ГУР
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
