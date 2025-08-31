Кирилл Буданов назвал основной закон безопасности для Европы — видео

Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов назвал основной закон безопасности, которого должны придерживаться европейские лидеры. Он заключается в слаженной работе и взаимоподдержке между странами.

Об этом глава ГУР заявил во время международного форума "Информационная война: от сопротивления к устойчивости"

Буданов высказался о ключе к безопасности в Европе

Во время брифинга генерал отметил, что страны Европы, в частности страны Балтии, также имеют угрозу со стороны России. Именно поэтому европейским странам важно объединиться для того, чтобы противостоять агрессии оккупантов.

"У нас общие угрозы и общий враг. Понятно, что не выстоять самим против прямой российской угрозы, но объединив свои усилия у нас есть шанс на это", — заявил Буданов.

Кроме того, глава ГУР отметил важность стратегического подхода в случае с информационным давлением со стороны РФ и других стран, которые поддерживают агрессора. В частности, речь идет о согласованной оценке угроз, официальных заявлениях, которые имеют экспертную основу, а также о непрерывной координации и сотрудничестве между спецслужбами.

