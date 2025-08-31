Кирило Буданов назвав основний закон безпеки для Європи — відео

Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов назвав основний закон безпеки, якого мають дотримуватися європейські лідери. Він полягає у злагодженій роботі та взаємопідтримці між країнами.

Про це очільник ГУР заявив пі час міжнародного форуму "Інформаційна війна: від спротиву до стійкості"

Буданов висловився про ключ до безпеки в Європі

Під час брифінгу генерал наголосив на тому, що країни Європи, зокрема країни Балтії, також мають загрозу з боку Росії. Саме тому європейським країнам важливо об'єднатися для того, щоб протистояти агресії окупантів.

"У нас спільні загрози і спільний ворог. Зрозуміло, що не вистояти самим проти прямої російської загрози, але об'єднавши свої зусилля у нас є шанс на це", — заявив Буданов.

Крім того, очільник ГУР наголосив на важливості страгічного підходу у випадку із інформаційним тиском з боку РФ та інших країн, які підтримують агресора. Зокрема, йдеться про узгоджену оцінку загроз, офіційні заяви, які мають експертне підґрунтя, а також про безперервну координацію та співпрацю між спецслужбами.

Нагадаємо, також Кирило Буданов зробив прогноз, коли може з'явитися перший бойовий робот.

Крім того, під час брифінгу очільник ГУР також пояснив, якими способами можливо змінити світогляд українців, які тривалий час жили в окупації під дією пропагади.