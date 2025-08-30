Буданов оцінив роботу штучного інтелекту та зробив заяву про бойового робота

Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов спрогнозував, коли може зʼявитися справжній бойовий робот. Він вірить, що зможе побачити його через десять років.

Про це Кирило Буданов повідомив на форумі ГУР.

Бойовий робот

Буданов розповів, що ГУР здебільшого використовує штучний інтелект в контексті обробки великих масивів інформації. Зокрема, йдеться про роботу з базами. За його словами, штучний інтелект із цим справляється.

"Що стосується використання його, як багато хто уявляє, в системах озброєнь, то, на жаль, поки сильного прогресу не бачу", — зауважив Буданов.

Водночас він вірить, що це станеться. За словами керівника ГУР, що стосується окремих елементів у дронах — донаведення тощо — воно є, але це далеко від того, про що всі мріють.

"Я вірю в те, що у найближчі десять років справжнього бойового робота ми побачимо", — додав Буданов.

