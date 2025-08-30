Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Буданов спрогнозировал, когда может появиться боевой робот

Буданов спрогнозировал, когда может появиться боевой робот

Ua ru
Дата публикации 30 августа 2025 23:53
Буданов оценил работу искусственного интеллекта и сделал заявление о боевом роботе
Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов спрогнозировал, когда может появиться настоящий боевой робот. Он верит, что сможет увидеть его через десять лет.

Об этом Кирилл Буданов сообщил на форуме ГУР.

Реклама
Читайте также:

Боевой робот

Буданов рассказал, что ГУР в основном использует искусственный интеллект в контексте обработки больших массивов информации. В частности, речь идет о работе с базами. По его словам, искусственный интеллект с этим справляется.

Реклама

"Что касается использования его, как многие представляют, в системах вооружений, то, к сожалению, пока сильного прогресса не вижу", — отметил Буданов.

В то же время он верит, что это произойдет. По словам руководителя ГУР, что касается отдельных элементов в дронах — донаведения и тому подобного — оно есть, но это далеко от того, о чем все мечтают.

Реклама

"Я верю в то, что в ближайшие десять лет настоящего боевого робота мы увидим", — добавил Буданов.

Напомним, начальник ГУР предупредил, что в сентябре будет новое информационное обострение. Причиной он назвал российско-белорусские учения.

Ранее Буданов объяснил, как можно менять мировоззрение украинцев после российской оккупации и жизни в пропаганде.

робот Украина Кирилл Буданов искусственный интеллект ГУР
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации