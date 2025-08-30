Буданов оценил работу искусственного интеллекта и сделал заявление о боевом роботе

Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов спрогнозировал, когда может появиться настоящий боевой робот. Он верит, что сможет увидеть его через десять лет.

Об этом Кирилл Буданов сообщил на форуме ГУР.

Боевой робот

Буданов рассказал, что ГУР в основном использует искусственный интеллект в контексте обработки больших массивов информации. В частности, речь идет о работе с базами. По его словам, искусственный интеллект с этим справляется.

"Что касается использования его, как многие представляют, в системах вооружений, то, к сожалению, пока сильного прогресса не вижу", — отметил Буданов.

В то же время он верит, что это произойдет. По словам руководителя ГУР, что касается отдельных элементов в дронах — донаведения и тому подобного — оно есть, но это далеко от того, о чем все мечтают.

"Я верю в то, что в ближайшие десять лет настоящего боевого робота мы увидим", — добавил Буданов.

