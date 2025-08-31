Видео
Главная Новости дня Путин снова пытается запугать Украину — какова цель

Путин снова пытается запугать Украину — какова цель

Ua ru
Дата публикации 31 августа 2025 18:07
Путин пытается запугать Украину
Российский диктатор Путин. Фото: Reuters

Российский диктатор Путин снова пытается запугать Украину, чтобы заставить Киев согласиться на мир на условиях Кремля. Следовательно, РФ резко нарастила интенсивность атак дронами и ракетами.

Об этом говорится в статье The Sunday Times.

Читайте также:

Кремль снова запугивает Украину, усиливая атаки

Издание отмечает, что Россия резко нарастила интенсивность атак дронами и ракетами, пытаясь заставить Киев согласиться на окончание полномасштабной войны на условиях Кремля.

Так, только за одну ночь на украинские города выпустили более 540 дронов и 50 ракет, еще несколько дней до того почти 600 беспилотников и 31 ракету.

"Кремль считает, что эта эскалация заставит украинскую общественность надавить на президента Владимира Зеленского, чтобы тот, если и когда начнутся значимые мирные переговоры, пошел на уступки", — считает эксперт Марк Галеотти.

В частности, он добавляет, что это также предупреждение Европе, где продолжаются дискуссии относительно гарантий безопасности для Украины. Москва утверждает, что британские, французские и другие военные будут в опасности, если их развернут без "согласия Путина" — которого, впрочем, ждать не стоит.

Издание напомнило, что после российских атак Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кремль выбрал "баллистику вместо дипломатии" и призвал партнеров к новым санкциям против россиян.

Эксперты считают, что Россия пытается таким образом навязать свою "дипломатию силы", создав атмосферу страха. В то же время сообщается, что производственные возможности России несколько ограничены.

Недавно Президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил о последствиях отказа Путина от переговоров.

Ранее Президент США Дональд Трамп ответил, состоятся ли трехсторонние переговоры с Украиной и Россией.

владимир путин обстрелы перемирие война в Украине Россия мирные переговоры
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
