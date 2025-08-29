Макрон предупредил, что отказ Путина от переговоров станет ударом по Трампу

Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон резко высказался относительно действий российского лидера и перспектив мирных переговоров. Последняя атака России на Киев показала глубокий разрыв между словами Владимира Путина о готовности к прекращению огня и реальными событиями на фронте.

Об этом французский лидер сообщил в интервью Reuters.

Что Макрон сказал о Путине

Макрон напомнил, что в международной политической среде все больше говорят об агрессивной идеологии Кремля.

Сам он назвал Путина "людоедом", объяснив, что этот образ отражает ощущения многих народов, которые уже подверглись российской агрессии.

"Я никогда не бываю грубым или вульгарным. Но когда мы говорим, что у ворот Европы есть людоед, я считаю это точным образом. Речь идет о человеке, который сознательно движется по пути авторитаризма и имперского реваншизма", — подчеркнул французский президент.

Отдельно Макрон обратил внимание на инициативу Дональда Трампа, который поставил Путину ультиматум: согласиться на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским до 1 сентября.

"Если этого не произойдет до понедельника, это будет означать, что Путин снова обманул Трампа. Это плохой сигнал для всех нас, и он не может остаться без ответа", — подчеркнул Макрон.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, для того, чтобы российский диктатор Владимир Путин сел за стол переговоров, нужно "сильное желание Америки".

Ранее Владимир Зеленский заявил, что война закончится рано или поздно. По его словам, Путин от этого никуда не денется.