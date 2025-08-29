Відео
Макрон попередив про наслідки відмови Путіна переговорів про мир

Макрон попередив про наслідки відмови Путіна переговорів про мир

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 23:52
Макрон попередив, що відмова Путіна від переговорів стане ударом по Трампу
Еммануель Макрон. Фото: Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон різко висловився щодо дій російського лідера та перспектив мирних переговорів. Остання атака Росії на Київ показала глибокий розрив між словами Володимира Путіна про готовність до припинення вогню та реальними подіями на фронті.

Про це французький лідер повідомив в інтерв'ю Reuters.

Читайте також:

Що Макрон сказав про Путіна

Макрон нагадав, що у міжнародному політичному середовищі дедалі більше говорять про агресивну ідеологію Кремля.

Сам він назвав Путіна "людожером", пояснивши, що цей образ відображає відчуття багатьох народів, які вже зазнали російської агресії.

"Я ніколи не буваю грубим чи вульгарним. Але коли ми говоримо, що біля воріт Європи є людожер, я вважаю це точним образом. Йдеться про людину, яка свідомо рухається шляхом авторитаризму й імперського реваншизму", — наголосив французький президент.

Окремо Макрон звернув увагу на ініціативу Дональда Трампа, який поставив Путіну ультиматум: погодитися на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським до 1 вересня.

"Якщо цього не станеться до понеділка, це означатиме, що Путін знову обдурив Трампа. Це поганий сигнал для всіх нас, і він не може залишитися без відповіді", — підкреслив Макрон.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, для того, аби російський диктатор Володимир Путін сів за стіл переговорів, потрібне "сильне бажання Америки".

Раніше Володимир Зеленський заявив, що війна закінчиться рано чи пізно. За його словами, Путін від цього нікуди не дінеться. 

Франція володимир путін Емманюель Макрон війна в Україні Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
