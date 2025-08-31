Путін намагається залякати Україну

Російський диктатор Путін. Фото: Reuters

Російський диктатор Путін знову намагається залякати Україну, аби примусити Київ погодитися на мир на умовах Кремля. Відтак, РФ різко наростила інтенсивність атак дронами та ракетами.

Про це йдеться у статті The Sunday Times.

Реклама

Читайте також:

Кремль знову залякує Україну, посилюючи атаки

Видання наголошує, що Росія різко наростила інтенсивність атак дронами та ракетами, намагаючись примусити Київ погодитися на закінчення повномасштабної війни на умовах Кремля.

Так, лише за одну ніч на українські міста випустили понад 540 дронів і 50 ракет, ще кілька днів до того майже 600 безпілотників і 31 ракету.

"Кремль вважає, що ця ескалація змусить українську громадськість натиснути на президента Володимира Зеленського, щоб той, якщо і коли почнуться значущі мирні переговори, пішов на поступки", — вважає експерт Марк Галеотті.

Зокрема, він додає, що це також попередження Європі, де тривають дискусії щодо гарантій безпеки для України. Москва стверджує, що британські, французькі та інші військові будуть у небезпеці, якщо їх розгорнуть без "згоди Путіна" — якої, втім, чекати не варто.

Видання нагадало, що після російських атак Президент України Володимир Зеленський заявив, що Кремль обрав "балістику замість дипломатії" та закликав партнерів до нових санкцій проти росіян.

Експерти вважають, що Росія намагається таким чином нав'язати свою "дипломатію сили", створивши атмосферу страху. Водночас повідомляється, що виробничі можливості Росії дещо обмежені.

Нещодавно Президент Франції Емманюель Макрон попередив про наслідки відмови Путіна від переговорів.

Раніше Президент США Дональд Трамп відповів, чи відбудуться тристоронні переговори з Україною та Росією.