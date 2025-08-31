Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Путін знову намагається залякати Україну — яка мета

Путін знову намагається залякати Україну — яка мета

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 18:07
Путін намагається залякати Україну
Російський диктатор Путін. Фото: Reuters

Російський диктатор Путін знову намагається залякати Україну, аби примусити Київ погодитися на мир на умовах Кремля. Відтак, РФ різко наростила інтенсивність атак дронами та ракетами.

Про це йдеться у статті The Sunday Times.

Реклама
Читайте також:

Кремль знову залякує Україну, посилюючи атаки

Видання наголошує, що Росія різко наростила інтенсивність атак дронами та ракетами, намагаючись примусити Київ погодитися на закінчення повномасштабної війни на умовах Кремля.

Так, лише за одну ніч на українські міста випустили понад 540 дронів і 50 ракет, ще кілька днів до того майже 600 безпілотників і 31 ракету.

"Кремль вважає, що ця ескалація змусить українську громадськість натиснути на президента Володимира Зеленського, щоб той, якщо і коли почнуться значущі мирні переговори, пішов на поступки", — вважає експерт Марк Галеотті.

Зокрема, він додає, що це також попередження Європі, де тривають дискусії щодо гарантій безпеки для України. Москва стверджує, що британські, французькі та інші військові будуть у небезпеці, якщо їх розгорнуть без "згоди Путіна" — якої, втім, чекати не варто.

Видання нагадало, що після російських атак Президент України Володимир Зеленський заявив, що Кремль обрав "балістику замість дипломатії" та закликав партнерів до нових санкцій проти росіян.

Експерти вважають, що Росія намагається таким чином нав'язати свою "дипломатію сили", створивши атмосферу страху. Водночас повідомляється, що виробничі можливості Росії дещо обмежені.

Нещодавно Президент Франції Емманюель Макрон попередив про наслідки відмови Путіна від переговорів.

Раніше Президент США Дональд Трамп відповів, чи відбудуться тристоронні переговори з Україною та Росією.

володимир путін обстріли перемир'я війна в Україні Росія мирні переговори
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації