Головна Новини дня Жодних поступок РФ — Туск зробив заяву про безпеку в Європі

Жодних поступок РФ — Туск зробив заяву про безпеку в Європі

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 19:08
Дональд Туск зробив заяву про безпекову ситуацію в Європі та поступки РФ
Дональд Туск. Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зробив заяву щодо безпекової ситуації в Європі. Представник польського уряду наголосив на важливості дотримуватися чіткої позиції та не йти на поступки із агресором.

Про це прем'єр заявив під час зустрічі із президенткою Європейської комісії  Урсулою фон дер Ляєн 31 серпня, пише RMF24.

Читайте також:

Туск висловився про наслідки поступок РФ

Польський прем'єр та голова Єврокомісії зустрілися на польсько-білоруському кордоні з нагоди 45-ої річниці Серпневих угод та створення незалежної профспілки "Солідарність" у Польщі.

Під час прессконфереції Туск наголосив на тому, що сьогодні країни ЄС та США мусять мати непохитну позицію, щодо поступок на користь Росії та російського диктатора Володимира Путіна.

"Жодні поступки, жодні тонкі ігри з лідером Росії Володимиром Путіним та агресивною Росією не приведуть до успіху, не гарантують нам безпеки. Польща, Європа, НАТО, Сполучені Штати повинні знову, як колись, як 45 років тому, коли ми відчували підтримку всього Заходу, коли виникла "Солідарність", сьогодні також бути дуже твердими, рішучими, солідарними щодо цієї чергової версії імперії зла", — зазначив глава польського уряду.

Він також заявив про те, що посилення кордону з Білоруссю є також важливим фактором у гарантіях безпеки для європейський країн.

"Ми маємо бути твердими і добре до цього підготовленими". Польща добре готується, а Європейський Союз і особисто пані президентка також тут для того, щоб знайти аргументи, щоб переконати всіх в Європі, що цей кордон — це кордон, який ми маємо захищати, в який ми маємо інвестувати також європейські гроші", — сказав Туск.

Нагадаємо, очільник ГУР Кирило Буданов нагадав європейським лідерам про ключовий фактор безпеки, який допомже стримати агресію РФ.

Тим часом у Кремлі знову намагають залякати Україну — РФ посилює атаки по енергетиці задля "тиску" на переговорах.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
