Головна Новини дня Єрмак подякував Папі Римському за заклик до припинення війни

Єрмак подякував Папі Римському за заклик до припинення війни

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 19:42
Андрій Єрмак подякував Папі Римському за підтримку України
Папа Римський Лев XIV. Фото: Reuters

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак подякував папі Римському Леву XIV за його підтримку України. Понтифік закликав до миру в Україні та припинення війни.

Папа згадав про Україну у своєму зверненні після молитви "Ангел Господній".

Читайте також:

Єрмак звернувся до Папи Римського

У своїй промові Лев XIV нагадав про страждання, які проходять українці через російську агресію, та закликав припинити війну.

"У сьогоднішньому зверненні після молитви "Ангел Господній" Папа знову нагадав світу про страждання українського народу, про загиблих і поранених через російські удари. Його слова про милосердя, про заклик не залишатися байдужими та допомагати конкретними діями — це голос, який лунає проти війни та байдужості", — сказав Єрмак.

Як наголосив керівник Офісу Президента, сьогодні для України дуже важлива підтримка Ватикану.

"Особливо важливим є заклик Святішого Отця до негайного припинення вогню та пошуку справедливого миру за участю міжнародної спільноти. Це чіткий сигнал, що світ має чинити тиск саме на Москву, яка розпочала цю війну і досі відмовляється її завершити. Росія повинна припинити терор і зробити реальні кроки для зупинення вбивств та розпочати перемовини", — додав Єрмак.

Андрій Єрмак подякував Папі Римському
Заява Андрія Єрмака. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, раніше Андрій Єрмак звернувся до США із закликом посилити тиск на Росію.

А також ми писали, що прем'єр Польщі Дональд Туск закликав не йти на поступки з Росією заради безпеки Європи.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
