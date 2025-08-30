Андрій Єрмак заявив, що на РФ треба посилити тиск з боку США, а Україна не програє окупантам

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак. Фото: Офіс президента

Під час свого візиту до США голова Офісу президента Андрій Єрмак дав інтерв'ю журналістам, в якому заявив, що Україна не програє у цій війні, а Росія не перемагає. Він закликав США посилити тиск на РФ.

Про це керівник Андрій Єрмак сказав в ефірі Newsmax, а частину інтерв'ю виклав у своєму Telegram.

На чому в інтерв'ю американцям акцентував Єрмак

Голова Офісу президента нагадав, що на початку широкомасштабного вторгнення Україна просила допомогу зброєю й отримавши її довела всьому світу, що українці — одні з найкращих борців в історії. Крім того, отримавши фінансову допомогу Україна довела, що може розвивати власний ВПК в умовах війни й створювати нові види дронів.

"Зараз увесь світ визнає: ми лідери у виробництві БпЛА. Зараз Україна просить тиснути на Росію і тоді за столом перемовин українці покажуть, що вони — переможці", — заявив очільник Офісу президента України.

Андрій Єрмак зауважив, що зараз треба підштовхнути Росію до столу переговорів, адже Україна хоче справедливого та тривалого миру.

Раніше повідомлялось, що президент України Зеленський зустрічався у Нідерландах із місцевими політиками. Йому вдалось домовитись про гроші на закупівлю зброї США для України.

А ще стало відомо, що Норвегія виділить 700 мільйонів доларів для закупівлі зброї України. Ця сума піде на закупівлю ППО Patriot для нашої держави.