Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Єрмак зустрівся зі спецпосланником Трампа — деталі

Єрмак зустрівся зі спецпосланником Трампа — деталі

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 17:15
Єрмак зустрівся із Віткоффом — що відомо
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та спеціальний посланник президента США Стівен Віткофф. Фото: Єрмак/Telegram

У п'ятницю, 29 серпня, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак разом із першим заступником міністра закордонних справ Сергієм Кислицею провели зустріч зі спеціальним посланником президента США Дональда Трампа Стівеном Віткоффом.

Про це Андрій Єрмак повідомив у Telegram.

Реклама
Читайте також:
Віткофф і Єрмак
Єрмак, Кислиця та Віткофф. Фото: Єрмак/Telegram

Єрмак зустрівся з Віткоффом — про що говорили

"Разом із першим заступником міністра закордонних справ України Сергієм Кислицею провів зустріч в Нью-Йорку зі спеціальним посланником президента США Дональда Трампа Стівеном Віткоффом", — повідомив очільнику ОПУ.

Він зазначив, що найголовніше — підштовхнути реальну дипломатію та виконання усіх домовленостей саміту у Вашингтоні.

Як розповів Єрмак, на початку зустрічі він поінформував Стіва Віткоффа про злочини війни, які щодня чинить Росія проти наших міст і громад України. Зокрема, про масовану ракетно-дронову атаку на Київ 28 серпня, яка забрала життя 23 людей, серед них — четверо дітей.

Керівник Офісу президента наголосив, що Росія не виконує нічого із необхідного для завершення війни та очевидно затягує бойові дії. Натомість Україна, за його словами, підтримує рішучу налаштованість президента Трампа та всіх партнерів якнайшвидше досягти тривалого миру.

"Саме Україна сприймає позитивно всі мирні пропозиції Сполучених Штатів. Але, на жаль, кожну з них загальмовує саме російська сторона.

Ми відкриті до прямих перемовин на рівні лідерів і готові до обговорення найширшого спектра питань. Вважаємо, що потрібен тиск світу, щоб Росія була готова реально рухатись до миру та зокрема проводити критично важливі для миру зустрічі на рівні лідерів", — зауважив Єрмак.

Крім того, голова Офісу президента запросив Віткоффа відвідати Україну найближчим часом.

Нещодавно Володимир Зеленський анонсував зустріч з європейськими лідерами.

Також раніше президент України заявляв про те, що триває активна дипломатична робота з організації нового формату перемовин на рівні світових лідерів.

Андрій Єрмак переговори Дональд Трамп війна в Україні Стів Віткофф
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації