Єрмак зустрівся із Віткоффом — що відомо

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та спеціальний посланник президента США Стівен Віткофф. Фото: Єрмак/Telegram

У п'ятницю, 29 серпня, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак разом із першим заступником міністра закордонних справ Сергієм Кислицею провели зустріч зі спеціальним посланником президента США Дональда Трампа Стівеном Віткоффом.

Про це Андрій Єрмак повідомив у Telegram.

Єрмак, Кислиця та Віткофф. Фото: Єрмак/Telegram

Єрмак зустрівся з Віткоффом — про що говорили

"Разом із першим заступником міністра закордонних справ України Сергієм Кислицею провів зустріч в Нью-Йорку зі спеціальним посланником президента США Дональда Трампа Стівеном Віткоффом", — повідомив очільнику ОПУ.

Він зазначив, що найголовніше — підштовхнути реальну дипломатію та виконання усіх домовленостей саміту у Вашингтоні.

Як розповів Єрмак, на початку зустрічі він поінформував Стіва Віткоффа про злочини війни, які щодня чинить Росія проти наших міст і громад України. Зокрема, про масовану ракетно-дронову атаку на Київ 28 серпня, яка забрала життя 23 людей, серед них — четверо дітей.

Керівник Офісу президента наголосив, що Росія не виконує нічого із необхідного для завершення війни та очевидно затягує бойові дії. Натомість Україна, за його словами, підтримує рішучу налаштованість президента Трампа та всіх партнерів якнайшвидше досягти тривалого миру.

"Саме Україна сприймає позитивно всі мирні пропозиції Сполучених Штатів. Але, на жаль, кожну з них загальмовує саме російська сторона.

Ми відкриті до прямих перемовин на рівні лідерів і готові до обговорення найширшого спектра питань. Вважаємо, що потрібен тиск світу, щоб Росія була готова реально рухатись до миру та зокрема проводити критично важливі для миру зустрічі на рівні лідерів", — зауважив Єрмак.

Крім того, голова Офісу президента запросив Віткоффа відвідати Україну найближчим часом.

Нещодавно Володимир Зеленський анонсував зустріч з європейськими лідерами.

Також раніше президент України заявляв про те, що триває активна дипломатична робота з організації нового формату перемовин на рівні світових лідерів.