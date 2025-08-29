Зеленський анонсував зустріч з лідерами ЄС — яка мета
Президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч з європейськими лідерами. Тема зустрічі — гарантії безпеки.
Про це глава держави сказав під час брифінгу з журналістами у п'ятницю, 29 серпня.
Зеленський зустрінеться з лідерами ЄС — що відомо
Сьогодні, 29 серпня, Президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч з європейськими лідерами.
За словами лідера, мета зустрічі — розставити крапки щодо безпекових гарантій.
"На наступному тижні буде європейський трек. Я думаю, що ми будемо організовувати на рівні лідерів. Бо треба розставити деякі крапки щодо гарантій безпеки. Хочу, щоб ми йшли одним шляхом, і розуміли один одного. На різних майданчиках будемо мати кілька зустрічей. Тобто там будуть зустрічі на рівні лідерів, Вашингтонська група й інші групи європейських лідерів. Будемо зустрічатися", — розповів президент.
Також стало відомо, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак 29 серпня зустрінеться з прессекретарем США Марко Рубіо та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.
Нещодавно Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем Організації обʼєднаних націй Антоніу Гутеррішем.
