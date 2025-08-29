Відео
Головна Новини дня Зеленський анонсував зустріч з лідерами ЄС — яка мета

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 15:21
Зеленський зустрінеться з лідерами ЄС
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч з європейськими лідерами. Тема зустрічі — гарантії безпеки.

Про це глава держави сказав під час брифінгу з журналістами у п'ятницю, 29 серпня.

Сьогодні, 29 серпня, Президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч з європейськими лідерами. 

За словами лідера, мета зустрічі — розставити крапки щодо безпекових гарантій.

"На наступному тижні буде європейський трек. Я думаю, що ми будемо організовувати на рівні лідерів. Бо треба розставити деякі крапки щодо гарантій безпеки. Хочу, щоб ми йшли одним шляхом, і розуміли один одного. На різних майданчиках будемо мати кілька зустрічей. Тобто там будуть зустрічі на рівні лідерів, Вашингтонська група й інші групи європейських лідерів. Будемо зустрічатися", — розповів президент.

Також стало відомо, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак 29 серпня зустрінеться з прессекретарем США Марко Рубіо та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Нещодавно Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем Організації обʼєднаних націй Антоніу Гутеррішем.

Володимир Зеленський Європейський союз Україна війна в Україні Росія
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
