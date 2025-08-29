Видео
Зеленский анонсировал встречу с лидерами ЕС — какова цель

Зеленский анонсировал встречу с лидерами ЕС — какова цель

Дата публикации 29 августа 2025 15:21
Зеленский встретится с лидерами ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с европейскими лидерами. Тема встречи — гарантии безопасности.

Об этом глава государства сказал во время брифинга с журналистами в пятницу, 29 августа.

Читайте также:

Зеленский встретится с лидерами ЕС — что известно

Сегодня, 29 августа, Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с европейскими лидерами.

По словам лидера, цель встречи — расставить точки относительно гарантий безопасности.

"На следующей неделе будет европейский трек. Я думаю, что мы будем организовывать на уровне лидеров. Потому что надо расставить некоторые точки относительно гарантий безопасности. Хочу, чтобы мы шли одним путем, и понимали друг друга. На разных площадках будем иметь несколько встреч. То есть там будут встречи на уровне лидеров, Вашингтонская группа и другие группы европейских лидеров. Будем встречаться", — рассказал президент.

Также стало известно, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак 29 августа встретится с пресс-секретарем США Марко Рубио и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Недавно Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем Организации объединенных наций Антониу Гутерришем.

