Главная Новости дня Остановка убийств — Зеленский провел разговор с генсеком ООН

Остановка убийств — Зеленский провел разговор с генсеком ООН

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 19:43
Зеленский провел разговор с генсеком ООН Гутерришем — что обсудили
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 28 августа, провел телефонный разговор с генеральным секретарем Организации объединенных наций Антониу Гутерришем. Они обсудили шаги для остановки убийств людей.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Читайте также:

Разговор Зеленского с Гутерришем

"Спасибо за такие важные слова сочувствия и солидарность с украинскими семьями, которые потеряли своих родных в результате российского обстрела Украины этой ночью. Одна из крупнейших атак России. Все необходимые службы до сих пор работают на местах и ликвидируют последствия этого удара", — подчеркнул Зеленский.

Стороны говорили о шагах, которые нужно сделать, чтобы остановить убийства. Глава государства отметил, что Украина готова к встрече на уровне лидеров, поскольку только так можно обсудить все важнейшие вопросы. В то же время Россия в ответ выдвигает новые условия и продолжает агрессию.

Зеленский отметил, что Украина поддерживает позицию Гутерриша, что прекращение огня должно стать первым шагом к миру.

"Спасибо за четкую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Мир должен восстановить силу международного права и уважение к принципам Устава ООН", — отметил он.

Кроме того, стороны говорили о подготовке к 80-й сессии Генассамблеи ООН. Там Украина организует важные мероприятия.

null
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Гутерриш отреагировал на массированный российский обстрел Киева в ночь на 28 августа. Он осудил атаку.

Кроме того, сегодня Зеленский говорил с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о гарантиях безопасности для Украины.

Владимир Зеленский война ООН Антониу Гутерриш Украина
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
