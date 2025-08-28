Зеленський провів розмову з генсеком ООН Гутеррішем — що обговорили

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 28 серпня, провів телефонну розмову з генеральним секретарем Організації обʼєднаних націй Антоніу Гутеррішем. Вони обговорили кроки для зупинення вбивств людей.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

Розмова Зеленського з Гутеррішем

"Дякую за такі важливі слова співчуття та солідарність з українськими сім’ями, які втратили своїх рідних унаслідок російського обстрілу України цієї ночі. Одна з найбільших атак Росії. Усі необхідні служби досі працюють на місцях та ліквідують наслідки цього удару", — наголосив Зеленський.

Сторони говорили про кроки, які потрібно зробити, аби зупинити вбивства. Глава держави зауважив, що Україна готова до зустрічі на рівні лідерів, оскільки лише так можна обговорити всі найважливіші питання. Водночас Росія у відповідь висуває нові умови та продовжує агресію.

Зеленський зауважив, що Україна підтримує позицію Гутерріша, що припинення вогню мало б стати першим кроком до миру.

"Дякую за чітку підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Світ має відновити силу міжнародного права та повагу до принципів Статуту ООН", — зазначив він.

Крім того, сторони говорили про підготовку до 80-ї сесії Генасамблеї ООН. Там Україна організує важливі заходи.

Допис Зеленського.

Нагадаємо, Гутерріш відреагував на масований російський обстріл Києва у ніч проти 28 серпня. Він засудив атаку.

Крім того, сьогодні Зеленський говорив з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом про гарантії безпеки для України.