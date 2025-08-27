Відео
Головна Новини дня Україна домовляється про зустріч лідерів для миру — Зеленський

Україна домовляється про зустріч лідерів для миру — Зеленський

Дата публікації: 27 серпня 2025 21:17
Готується зустріч лідерів для завершення війни - Зеленський
Володимир Зеленський. Фото: допис Зеленського у Telegram

Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 27 серпня заявив, що триває активна дипломатична робота з організації нового формату перемовин на рівні світових лідерів. Він наголосив, що Україна готова до діалогу, але для досягнення миру необхідно посилювати тиск на Росію.

Про це Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні за 27 серпня 2025 року.

Читайте також:

Зеленський про переговори та тиск на Росію

Президент України акцентував, що Москва надсилає сигнали, які свідчать про небажання виконувати раніше дані зобов’язання. За його словами, Кремль ігнорує домовленості навіть з партнерами зі Сполучених Штатів. Це ще раз підтверджує необхідність пошуку нових механізмів впливу на агресора.

"Всі ми бачимо дуже нахабні негативні сигнали з Москви щодо перемовин, росіяни не збираються виконувати те, що обіцяли, і обіцяли США. Треба тиснути, треба примушувати Росію до реальних кроків", — сказав Президент України Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що Київ активно готується до можливих переговорів за участі міжнародних партнерів. За дорученням керівництва держави, голова Офісу Президента Андрій Єрмак і міністр оборони Рустем Умєров відвідали Катар, де обговорили варіанти посередництва. Наступні зустрічі відбулися в Саудівській Аравії, а вже завтра плануються переговори у Швейцарії.

"Завдання – прискоритись максимально. Це теж буде важелем для Росії", — підкреслив Володимир Зеленський.

Глава держави запевнив, що Україна повністю готова забезпечити необхідні умови для проведення міжнародних зустрічей. Йдеться про переговори на найвищому рівні, які мають стати кроком до припинення війни. Українська влада очікує, що активізація дипломатичних зусиль дозволить пришвидшити процес встановлення справедливого миру.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський привітав президентку Молдови Маю Санду та весь молдовський народ із Днем Незалежності. 

Раніше ми також інформували, що Зеленський розповів про наслідки нічної масованої атаки дронами на Україну. За його словами, російські війська випустили майже сотню безпілотників по цивільній інфраструктурі у кількох регіонах.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
