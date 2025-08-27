Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський привітав Маю Санду та Молдову з Днем Незалежності

Зеленський привітав Маю Санду та Молдову з Днем Незалежності

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 14:49
Зеленський привітав Маю Санду з Днем Незалежності Молдови
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Президент України Володимир Зеленський звернувся з вітаннями до президентки Молдови Маї Санду та всього молдовського народу з нагоди Дня Незалежності. У Молдові його відзначають 27 серпня.

Текст звернення з вітаннями Володимир Зеленський оприлюднив у соцмережі X.

Реклама
Читайте також:

Зеленський привітав народ Молдови та президентку Маю Санду із Днем Незалежності

У своєму привітанні на молдавській мові він наголосив на важливості тісного партнерства між двома державами. Зеленський підкреслив, що країни регіону мають спільні виклики та відповідальність за безпеку, незалежність і майбутнє своїх громадян.

null
Привітання Володимира Зеленського. Фото: скриншот

"Країни нашого регіону тісно взаємопов’язані, і разом маємо захищати наші народи, наші держави та нашу незалежність. Саме це ми й робимо. І пам’ятаємо: лише разом, в об’єднаній Європі, можемо гарантувати надійну безпеку та гідне життя всім нашим людям", — зазначив глава української держави.

Нагадаємо,  тим часом Росія прагне відібрати незалежність у Молдови. Колишній міністр оборони Молдови Анатолій Шалару розповів, які хитрі дії чинить Кремль.

А деякі західні ЗМІ вважають, що Молдова незабаром стане членкинею ЄС.

Володимир Зеленський Молдова День Незалежності Мая Санду свято
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації