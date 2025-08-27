Зеленський привітав Маю Санду з Днем Незалежності Молдови

Зеленський привітав Маю Санду та Молдову з Днем Незалежності
Президент України Володимир Зеленський звернувся з вітаннями до президентки Молдови Маї Санду та всього молдовського народу з нагоди Дня Незалежності. У Молдові його відзначають 27 серпня.
Текст звернення з вітаннями Володимир Зеленський оприлюднив у соцмережі X.
Зеленський привітав народ Молдови та президентку Маю Санду із Днем Незалежності
У своєму привітанні на молдавській мові він наголосив на важливості тісного партнерства між двома державами. Зеленський підкреслив, що країни регіону мають спільні виклики та відповідальність за безпеку, незалежність і майбутнє своїх громадян.
"Країни нашого регіону тісно взаємопов’язані, і разом маємо захищати наші народи, наші держави та нашу незалежність. Саме це ми й робимо. І пам’ятаємо: лише разом, в об’єднаній Європі, можемо гарантувати надійну безпеку та гідне життя всім нашим людям", — зазначив глава української держави.
Нагадаємо, тим часом Росія прагне відібрати незалежність у Молдови. Колишній міністр оборони Молдови Анатолій Шалару розповів, які хитрі дії чинить Кремль.
А деякі західні ЗМІ вважають, що Молдова незабаром стане членкинею ЄС.
