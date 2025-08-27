Видео
Главная Новости дня Зеленский поздравил Майю Санду и Молдову с Днем Независимости

Зеленский поздравил Майю Санду и Молдову с Днем Независимости

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 14:49
Зеленский поздравил Майю Санду с Днем Независимости Молдовы
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с поздравлениями к президенту Молдовы Майе Санду и всему молдавскому народу по случаю Дня Независимости. В Молдове его отмечают 27 августа.

Текст обращения с поздравлениями Владимир Зеленский обнародовал в соцсети X.

Зеленский поздравил народ Молдовы и президента Майю Санду с Днем Независимости

В своем поздравлении на молдавском языке он отметил важность тесного партнерства между двумя государствами. Зеленский подчеркнул, что страны региона имеют общие вызовы и ответственность за безопасность, независимость и будущее своих граждан.

Поздравление Владимира Зеленского. Фото: скриншот

"Страны нашего региона тесно взаимосвязаны, и вместе должны защищать наши народы, наши государства и нашу независимость. Именно это мы и делаем. И помним: только вместе, в объединенной Европе, можем гарантировать надежную безопасность и достойную жизнь всем нашим людям", — отметил глава украинского государства.

Напомним, тем временем Россия стремится отобрать независимость у Молдовы. Бывший министр обороны Молдовы Анатолий Шалару рассказал, какие хитрые действия предпринимает Кремль.

А некоторые западные СМИ считают, что Молдова вскоре станет членом ЕС.

Владимир Зеленский Молдова День Независимости Майя Санду праздник
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
