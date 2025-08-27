Видео
Главная Новости дня Украина договаривается о встрече лидеров для мира — Зеленский

Украина договаривается о встрече лидеров для мира — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 21:17
Готовится встреча лидеров для завершения войны - Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: сообщение Зеленского в Telegram

Президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 27 августа заявил, что продолжается активная дипломатическая работа по организации нового формата переговоров на уровне мировых лидеров. Он подчеркнул, что Украина готова к диалогу, но для достижения мира необходимо усиливать давление на Россию.

Об этом Зеленский заявил в вечернем видеообращении за 27 августа 2025 года.

Зеленский о переговорах и давлении на Россию

Президент Украины акцентировал, что Москва посылает сигналы, свидетельствующие о нежелании выполнять ранее данные обязательства. По его словам, Кремль игнорирует договоренности даже с партнерами из Соединенных Штатов. Это еще раз подтверждает необходимость поиска новых механизмов воздействия на агрессора.

"Все мы видим очень наглые негативные сигналы из Москвы относительно переговоров, россияне не собираются выполнять то, что обещали, и обещали США. Надо давить, надо принуждать Россию к реальным шагам", — сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что Киев активно готовится к возможным переговорам с участием международных партнеров. По поручению руководства государства, глава Офиса президента Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров посетили Катар, где обсудили варианты посредничества. Следующие встречи состоялись в Саудовской Аравии, а уже завтра планируются переговоры в Швейцарии.

"Задача — ускориться максимально. Это тоже будет рычагом для России", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства заверил, что Украина полностью готова обеспечить необходимые условия для проведения международных встреч. Речь идет о переговорах на высшем уровне, которые должны стать шагом к прекращению войны. Украинская власть ожидает, что активизация дипломатических усилий позволит ускорить процесс установления справедливого мира.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента Молдовы Майю Санду и весь молдавский народ с Днем независимости.

Ранее мы также информировали, что Зеленский рассказал о последствиях ночной массированной атаки дронами на Украину. По его словам, российские войска выпустили почти сотню беспилотников по гражданской инфраструктуре в нескольких регионах.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
