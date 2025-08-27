Зеленський розкритикував Росію за удари дронами по Україні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський повідомив про наслідки масованої атаки дронами, яка вночі вразила низку українських регіонів. За його словами, російські війська спрямували майже сотню безпілотників саме по цивільній інфраструктурі.

Про це Володимир Зеленський повідомив на своїй сторінці у Telegram.

На Сумщині тривають відновлювальні роботи після ударів, пошкоджені енергетичні об’єкти.

"Через атаку були знеструмлення в Полтавській, Сумській, Чернігівській областях. Більше ніж сто тисяч домогосподарств лишилися без світла. Всі служби залучені на місцях, відновимо енергопостачання якнайшвидше", — повідомив Зеленський.

Гасіння пожежі на Сумщині. Фото: ДСНС Сумщини

Також президент акцентував, що ворожі дрони поцілили у звичайний ліцей на Харківщині та житлову багатоповерхівку в Херсоні, де є постраждалі. Не обійшлося без ударів і по Дніпровщині.

Зеленський наголосив, що попри численні заклики світової спільноти припинити агресію, Росія продовжує завдавати ударів по цивільних об’єктах. Тому, за його словами, потрібні нові та посилені кроки міжнародного тиску, які могли б реально гарантувати безпеку.

"Потрібні нові кроки в тиску на Росію заради припинення ударів і реального гарантування безпеки. Працюємо з партнерами заради такого тиску. Дякую всім, хто допомагає!" — підсумував глава держави.

