У Сумах дрони атакували житловий будинок і АЗС — є поранені

Два російські БпЛА атакували Суми — в ОВА повідомили про наслідки
Вранці 25 серпня Суми зазнали атаки російських безпілотників. У місті зафіксовані пошкодження від вибухів.
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.
Росія атакувала Суми дронами
За його словами, ворог скерував на місто два дрони-камікадзе. Один із них влучив у житловий будинок, вибивши вікна. Унаслідок атаки двоє людей отримали осколкові поранення. Їм надали допомогу на місці, після чого направили до лікарні для додаткового обстеження.
Ще одне влучання зафіксоване по автозаправній станції. Там виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Потерпілих у цьому випадку немає.
Нагадаємо, нещодавно росіяни атакували інфраструктуру Сумського університету. У мережі показали фото руїн навчального закладу.
