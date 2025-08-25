Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Два російські БпЛА атакували Суми — в ОВА повідомили про наслідки

Два російські БпЛА атакували Суми — в ОВА повідомили про наслідки

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 09:45
У Сумах дрони атакували житловий будинок і АЗС — є поранені
Наслідки вибуху у Сумах. Фото: Сумська ОВА

Вранці 25 серпня Суми зазнали атаки російських безпілотників. У місті зафіксовані пошкодження від вибухів. 

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

Реклама
Читайте також:

Росія атакувала Суми дронами

За його словами, ворог скерував на місто два дрони-камікадзе. Один із них влучив у житловий будинок, вибивши вікна. Унаслідок атаки двоє людей отримали осколкові поранення. Їм надали допомогу на місці, після чого направили до лікарні для додаткового обстеження.

null
Вибиті вікна. Фото: Сумська ОВА

Ще одне влучання зафіксоване по автозаправній станції. Там виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Потерпілих у цьому випадку немає.

Нагадаємо, нещодавно росіяни атакували інфраструктуру Сумського університету. У мережі показали фото руїн навчального закладу. 

пожежа вибух Суми дрони руйнування
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації