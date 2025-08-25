У Сумах дрони атакували житловий будинок і АЗС — є поранені

Наслідки вибуху у Сумах. Фото: Сумська ОВА

Вранці 25 серпня Суми зазнали атаки російських безпілотників. У місті зафіксовані пошкодження від вибухів.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

Росія атакувала Суми дронами

За його словами, ворог скерував на місто два дрони-камікадзе. Один із них влучив у житловий будинок, вибивши вікна. Унаслідок атаки двоє людей отримали осколкові поранення. Їм надали допомогу на місці, після чого направили до лікарні для додаткового обстеження.

Вибиті вікна. Фото: Сумська ОВА

Ще одне влучання зафіксоване по автозаправній станції. Там виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Потерпілих у цьому випадку немає.

Нагадаємо, нещодавно росіяни атакували інфраструктуру Сумського університету. У мережі показали фото руїн навчального закладу.