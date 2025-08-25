Видео
Главная Новости дня Два российских БпЛА атаковали Сумы — в ОВА сказали о последствиях

Два российских БпЛА атаковали Сумы — в ОВА сказали о последствиях

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 09:45
В Сумах дроны атаковали жилой дом и АЗС — есть раненые
Последствия взрыва в Сумах. Фото: Сумская ОГА

Утром 25 августа Сумы подверглись атаке российских беспилотников. В городе зафиксированы повреждения от взрывов.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Сергей Кривошеенко.

Читайте также:

Россия атаковала Сумы дронами

По его словам, враг направил на город два дрона-камикадзе. Один из них попал в жилой дом, выбив окна. В результате атаки два человека получили осколочные ранения. Им оказали помощь на месте, после чего направили в больницу для дополнительного обследования.

Выбитые окна. Фото: Сумская ОГА

Еще одно попадание зафиксировано по автозаправочной станции. Там возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. Пострадавших в этом случае нет.

Напомним, недавно россияне атаковали инфраструктуру Сумского университета. В сети показали фото руин учебного заведения.

