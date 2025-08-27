Зеленский раскритиковал Россию за удары дронами по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о последствиях массированной атаки дронами, которая ночью поразила ряд украинских регионов. По его словам, российские войска направили почти сотню беспилотников именно по гражданской инфраструктуре.

Об этом Владимир Зеленский сообщил на своей странице в Telegram.

На Сумщине продолжаются восстановительные работы после ударов, повреждены энергетические объекты.

"Из-за атаки были обесточивания в Полтавской, Сумской, Черниговской областях. Более ста тысяч домохозяйств остались без света. Все службы привлечены на местах, восстановим энергоснабжение как можно быстрее", — сообщил Зеленский.

Тушение пожара в Сумской области. Фото: ГСЧС Сумской области

Также президент акцентировал, что вражеские дроны также попали в обычный лицей на Харьковщине и жилую многоэтажку в Херсоне, где есть пострадавшие. Не обошлось без ударов и по Днепровской области.

Зеленский отметил, что несмотря на многочисленные призывы мирового сообщества прекратить агрессию, Россия продолжает наносить удары по гражданским объектам. Поэтому, по его словам, нужны новые и усиленные шаги международного давления, которые могли бы реально гарантировать безопасность.

"Нужны новые шаги в давлении на Россию ради прекращения ударов и реального обеспечения безопасности. Работаем с партнерами ради такого давления. Спасибо всем, кто помогает!" — подытожил глава государства.

Напомним, несколько дней назад в Сумах раздавались сильные взрывы от дроновой атаки.

Также Россия атаковала в Донецкой области шахту ДТЭК, что привело к гибели человека.