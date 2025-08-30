Андрей Ермак заявил, что на РФ надо усилить давление со стороны США, а Украина не проигрывает оккупантам

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Фото: Офис президента

Во время своего визита в США глава Офиса президента Андрей Ермак дал интервью журналистам, в котором заявил, что Украина не проигрывает в этой войне, а Россия не побеждает. Он призвал США усилить давление на РФ.

Об этом руководитель Андрей Ермак сказал в эфире Newsmax, а часть интервью выложил в своем Telegram.

На чем в интервью американцам акцентировал Ермак

Глава Офиса президента напомнил, что в начале широкомасштабного вторжения Украина просила помощь оружием и получив ее доказала всему миру, что украинцы - одни из лучших борцов в истории. Кроме того, получив финансовую помощь Украина доказала, что может развивать собственный ВПК в условиях войны и создавать новые виды дронов.

"Сейчас весь мир признает: мы лидеры в производстве БпЛА. Сейчас Украина просит давить на Россию и тогда за столом переговоров украинцы покажут, что они — победители", — заявил глава Офиса президента Украины.

Андрей Ермак отметил, что сейчас надо подтолкнуть Россию к столу переговоров, ведь Украина хочет справедливого и длительного мира.

Ранее сообщалось, что президент Украины Зеленский встречался в Нидерландах с местными политиками. Ему удалось договориться о деньгах на закупку оружия США для Украины.

А еще стало известно, что Норвегия выделит 700 миллионов долларов для закупки оружия Украины. Эта сумма пойдет на закупку ПВО Patriot для нашего государства.