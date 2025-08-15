Встреча Трампа с Путиным на Аляске — чего ожидает Папа Римский

Папа Римский. Фото: Vatican Media/Elisabetta Trevisan/Handout via REUTERS

Папа Римский Лев XIV объяснил, чего ожидает от встречи лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске. По его словам, всегда необходимо стремиться к прекращению огня.

Об этом сообщает Vatican News.

Реклама

Читайте также:

Чего ожидает Папа Римский

Папа Римский отметил, что насилие и много смертей должны прекратиться.

"Давайте посмотрим, как они смогут прийти к согласию. Потому что после всего этого времени, какая цель войны? Мы всегда должны стремиться к диалогу, дипломатическим усилиям, а не насилию, не оружию", — подчеркнул он.

Напомним, Трамп планирует лично встретить Путина на Аляске, а также расстелить ему красную дорожку.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио объяснил цель переговоров российского диктатора с лидером Штатов.