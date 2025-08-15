Відео
Україна
Папа Римський сказав, чого очікує від зустрічі Трампа і Путіна

Папа Римський сказав, чого очікує від зустрічі Трампа і Путіна

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 13:27
Зустріч Трампа з Путіним на Алясці — чого очікує Папа Римський
Папа Римський. Фото: Vatican Media/Elisabetta Trevisan/Handout via REUTERS

Папа Римський Лев XIV пояснив, чого очікує від зустрічі лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці. За його словами, завжди необхідно прагнути до припинення вогню.

Про це повідомляє Vatican News.

Чого очікує Папа Римський

Папа Римський зауважив, що насильство та багато смертей повинні припинитися.

"Давайте подивимося, як вони зможуть дійти згоди. Тому що після всього цього часу, яка мета війни? Ми завжди повинні прагнути до діалогу, дипломатичних зусиль, а не насильства, не зброї", — наголосив він.

Нагадаємо, Трамп планує особисто зустріти Путіна на Алясці, а також розстелити йому червону доріжку.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо пояснив мету переговорів російського диктатора з лідером Штатів. 

США володимир путін Дональд Трамп Папа Римський Росія Лев XIV
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
