Лев XIV пояснив, чи стане Ватикан посередником у війні в Україні

Папа Римський Лев XIV. Фото: Angelus News

Папа Римський Лев XIV заявив, що Ватикан продовжує закликати до миру в Україні, але його роль як безпосереднього посередника є малоймовірною. Він наголосив, що Святому Престолу важливо зберігати нейтральну позицію, закликаючи до припинення бойових дій.

Про це повідомив Crux.

Позиція Ватикану щодо війни в Україні

Папа пояснив, що відрізняє голос Святого Престолу, який закликає до миру, від ролі посередника. За його словами, Ватикан не відмовлявся від пропозицій допомогти у переговорах у війні в Україні, але розуміє складність та наслідки такої місії. Він підкреслив, що ключовим завданням залишається нагадувати світові, що війна забирає життя і потрібно шукати інші шляхи.

"Я б розрізняв голос Святого Престолу у відстоюванні миру та роль посередника, яка, на мою думку, дуже відрізняється і не така реалістична, як перша… Марні вбивства після цих років людей з обох сторін — я думаю, що людей потрібно якимось чином пробудити, щоб вони сказали, що є інший спосіб зробити це", — сказав Лев XIV.

Він зауважив, що Святий Престол від початку війни Росії проти України намагається зберігати нейтралітет, попри тиск та критику. Деякі його заяви інтерпретувалися по-різному, але головне завдання — спонукати сторони до припинення вогню. Папа наголосив, що реалістичні переговори можливі лише після того, як міжнародні гравці змусить обидві сторони сісти за стіл.

"Ми продовжуємо сподіватися. Я твердо вірю, що ми ніколи не можемо втрачати надію… Щоб продовжувати заохочувати людей дивитися на вищі цінності, потрібно мати надію і продовжувати підштовхувати до іншого способу вирішення конфліктів", — додав Папа.

Понтифік підкреслив, що Святий Престол не припинить закликати до миру й нагадувати про цінність людського життя. Він закликав світових лідерів шукати способи завершення війни, які відповідали б справжнім цінностям і гарантували справедливий мир.

Варто зазначити, що тривалий час Ватикан утримувався від публічних заяв щодо ініціативи президента США Дональда Трампа. Після своєї розмови з російським диктатором Володимиром Путіним Трамп заявив, що Папа Лев XIV міг би стати посередником у процесі припинення війни в Україні.

Нагадаємо, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак подякував Папі Римському Леву XIV за його послідовну підтримку України.

Раніше ми також інформували, що Лев XIV прокоментував очікування від зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.