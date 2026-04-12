Трамп: Іран ніколи не матиме ядерної зброї

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Annabelle Gordon

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що зустріч представників США та Ірану пройшла успішно. За його словами, з більшості питань вдалося досягти згоди, але ядерне — залишилося невирішеним. Він наголосив, що Тегеран ніколи не матиме ядерної зброї.

Про це Дональд Трамп написав у соцмережі Truth Social у неділю, 12 квітня, передає Новини.LIVE.

Перемовини США та Ірану

Трамп повідомив, що ВМС США розпочнуть процес блокування усіх суден, які намагатимуться проплисти Ормузькою протокою.

"У якийсь момент ми дійдемо до принципу "усім дозволяється входити, усім дозволяється виходити", але Іран не дозволив цього, просто сказавши: "Там десь може бути міна", про яку ніхто, крім них, не знає", — заявив він.

Лідер США також доручив флоту шукати та затримувати кожне судно в міжнародних водах, яке сплатило мито Ірану. Крім того, американці будуть знищувати міни, які іранці заклали в протоці.

Читайте також:

За словами Трампа, Тегеран свідомо не відкрив Ормузьку протоку, що спричинило занепокоєння та хаос.

"Це велика ганьба і непоправна шкода репутації Ірану та того, що залишилося від їхніх "лідерів", але ми вже поза цим. Як вони обіцяли, їм краще почати процес відкриття цього міжнародного водного шляху, і швидко! Вони порушують усі закони, що існують", — заявив лідер США.

Він отримав повний звіт від представників Штатів, які брали участь у перемовинах у Пакистані. За його словами, Іран не готовий відмовитися від своїх ядерних амбіцій.

"Багато в чому домовлені пункти кращі, ніж продовження наших військових операцій до кінця, але всі ці пункти не мають значення порівняно з тим, щоб дозволити ядерну енергію опинитися в руках таких нестабільних, складних і непередбачуваних людей", — заявив він.

Трамп додав, що Іран ніколи не матиме ядерної зброї.

Допис Трампа. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на віцепрезидента США Джей Ді Венса, на перемовинах у Пакистані не вдалося досягти угоди з Іраном. За його словами, Тегеран не приймає умови Вашингтона.

А речник МЗС Ірану Есмаїл Бакаї повідомив, що укладенню угоди зі США завадили розбіжності стосовно декількох питань. Зокрема, йдеться про контроль над Ормузькою протокою та небажанням Тегерану відмовлятися від запасів збагаченого урану.