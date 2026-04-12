МЗС Ірану: укладення угоди зі США завадали розбіжності у питаннях

Представники США у Пакистані. Фото: Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Бакаї висловився про перемовини зі Сполученими Штатами Америки у Пакистані. За його словами, укладенню угоди завадили розбіжності стосовно двох-трьох ключових питань. Зокрема, ймовірно, йдеться про контроль над Ормузькою протокою.

Про це повідомляє CNN у неділю, 12 квітня, передає Новини.LIVE.

Перемовини США та Ірану

Бакаї зазначив, що з окремих питань вдалося домовитися, однак щодо інших залишаються суттєві розбіжності.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс наголошував, що головною проблемою є відсутність чітких гарантій з боку Ірану відмовитися від ядерної зброї.

За його словами, Іран буде залишатися на звʼязку з Пакистаном, який є посередником у переговорах, а також з іншими "друзями в регіоні". Водночас він не відповів, чи планує Тегеран продовжувати перемовини з Вашингтоном.

Читайте також:

За інформацією іранських державних ЗМІ, Іран не планує наразі нових зустрічей зі Штатами.

"Не слід було очікувати, що ми зможемо досягти угоди за один раунд переговорів. Не думаю, що хтось мав такі очікування", — сказав Бакаї.

Крім того, ЗМІ пишуть, що розбіжності повʼязані з вимогою Ірану контролювати Ормузьку протоку, а також небажанням відмовлятися від запасів збагаченого урану.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Джей Ді Венса, між США та Іраном не вдалося досягти угоди після перемовин. Він заявив, що Тегеран не приймає умови, які висуває Вашингтон.

Раніше лідер США Дональд Трамп повідомив, що досягнення угоди з Іраном не має значення. За його словами, США вже перемагають у цій війні.

Крім того, Вашингтон висловив різке невдоволення діями Ірану в Ормузькій протоці. Трамп заявив, що Тегеран не дотримується попередніх домовленостей щодо відновлення руху танкерів і попередив про наслідки.