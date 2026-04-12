Венс: США та Іран не досягли угоди після переговорів

Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс повідомив, що з Іраном не досягли угоди після проведення переговорів. За його словами, Тегеран не приймає умови Вашингтона. Представники США повертаються із Пакистану до Штатів без результатів.

Про це Джей Ді Венс повідомив на брифінгу, передає Новини.LIVE.

Безрезультатні переговори США та Ірану

"Ми вже 21 годину на переговорах і провели низку змістовних обговорень з іранцями. Погана новина — ми не досягли згоди, і це погана новина для Ірану набагато більше, ніж для США", — наголосив Венс.

За його словами, представники США чітко окреслили червоні лінії, а також повідомили про те, на що готові йти назустріч. Однак Тегеран не прийняв умови Вашингтону.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на лідера США Дональда Трампа, досягнення угоди з Іраном не має значення, оскільки "Штати вже перемагають у цій війні". За його словами, країну повністю розгромлено.

Напередодні Трамп погодився на тимчасове призупинення бойових дій проти Ірану, аби перейти до дипломатичного врегулювання. Він повідомляв, що більшість спірних питань уже погоджено.

Водночас спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф звинуватив США у недотриманні рамкової угоди та заявив, що Вашингтон порушив три з десяти пунктів ще до початку проведення перемовин.

Крім того, Трамп заявляв, що військові сили США залишаються біля Ірану, поки реальна угода не буде повністю виконана.