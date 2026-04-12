Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Венс: США та Іран не досягли угоди після переговорів

Венс: США та Іран не досягли угоди після переговорів

Ua ru
Дата публікації: 12 квітня 2026 12:35
Джей Ді Венс. Фото: Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS

Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс повідомив, що з Іраном не досягли угоди після проведення переговорів. За його словами, Тегеран не приймає умови Вашингтона. Представники США повертаються із Пакистану до Штатів без результатів.

Про це Джей Ді Венс повідомив на брифінгу, передає Новини.LIVE.

Безрезультатні переговори США та Ірану

"Ми вже 21 годину на переговорах і провели низку змістовних обговорень з іранцями. Погана новина — ми не досягли згоди, і це погана новина для Ірану набагато більше, ніж для США", — наголосив Венс.

За його словами, представники США чітко окреслили червоні лінії, а також повідомили про те, на що готові йти назустріч. Однак Тегеран не прийняв умови Вашингтону.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на лідера США Дональда Трампа, досягнення угоди з Іраном не має значення, оскільки "Штати вже перемагають у цій війні". За його словами, країну повністю розгромлено.

Напередодні Трамп погодився на тимчасове призупинення бойових дій проти Ірану, аби перейти до дипломатичного врегулювання. Він повідомляв, що більшість спірних питань уже погоджено.

Водночас спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф звинуватив США у недотриманні рамкової угоди та заявив, що Вашингтон порушив три з десяти пунктів ще до початку проведення перемовин. 

Крім того, Трамп заявляв, що військові сили США залишаються біля Ірану, поки реальна угода не буде повністю виконана.

США Іран Джей Ді Венс
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації