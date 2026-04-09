Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Сили США залишаються біля Ірану: Трамп пригрозив ескалацією

Сили США залишаються біля Ірану: Трамп пригрозив ескалацією

Ua ru
Дата публікації: 9 квітня 2026 10:07
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив, що усі кораблі, літаки та військові залишаються біля Ірану. За його словами, це буде продовжуватися, поки реальна угода не буде повністю виконана. Крім того, він пригрозив ескалацією конфлікту.

Про це Дональд Трамп повідомив у соцмережі TruthSocial у четвер, 9 квітня.

Трамп зробив заяву про Іран

"Усі американські кораблі, літаки та військовий персонал, а також додаткові боєприпаси, озброєння та все інше, що є доцільним і необхідним для рішучого переслідування та знищення ворога, який вже зазнав значних втрат, залишатимуться на своїх позиціях в Ірані та навколо нього доти, доки досягнута реальна угода не буде повністю виконана", — заявив Трамп.

За його словами, якщо цього не відбудеться, тоді розпочнеться "стрілянина", яка буде краща та сильніша, ніж будь-хто бачив раніше.

Він також наголосив на ключових цілях, серед яких — недопущення появи ядерної зброї та гарантування безпеки і відкриття Ормузької протоки.

Допис Трампа. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, Трамп погодився на двотижневе перемирʼя з Іраном. Важливим фактором стало відкриття Ормузької протоки. У Вашингтоні вважають, що нинішня ситуація створює умови для переходу до дипломатичного врегулювання.

Згодом лідер США анонсував зустріч з іранською стороною, аби обговорити мирну угоду. Наразі невідомий точний склад команди. Ймовірно, переговори відбудуться в Ісламабаді.

Водночас спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф звинуватив США у недотриманні рамкової угоди та назвав припинення вогню безглуздим. За його словами, Америка порушила три пункти ще до початку перемовин.

США Іран Дональд Трамп
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації