Сили США залишаються біля Ірану: Трамп пригрозив ескалацією

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив, що усі кораблі, літаки та військові залишаються біля Ірану. За його словами, це буде продовжуватися, поки реальна угода не буде повністю виконана. Крім того, він пригрозив ескалацією конфлікту.

Про це Дональд Трамп повідомив у соцмережі TruthSocial у четвер, 9 квітня.

Трамп зробив заяву про Іран

"Усі американські кораблі, літаки та військовий персонал, а також додаткові боєприпаси, озброєння та все інше, що є доцільним і необхідним для рішучого переслідування та знищення ворога, який вже зазнав значних втрат, залишатимуться на своїх позиціях в Ірані та навколо нього доти, доки досягнута реальна угода не буде повністю виконана", — заявив Трамп.

За його словами, якщо цього не відбудеться, тоді розпочнеться "стрілянина", яка буде краща та сильніша, ніж будь-хто бачив раніше.

Він також наголосив на ключових цілях, серед яких — недопущення появи ядерної зброї та гарантування безпеки і відкриття Ормузької протоки.

Як писали Новини.LIVE, Трамп погодився на двотижневе перемирʼя з Іраном. Важливим фактором стало відкриття Ормузької протоки. У Вашингтоні вважають, що нинішня ситуація створює умови для переходу до дипломатичного врегулювання.

Згодом лідер США анонсував зустріч з іранською стороною, аби обговорити мирну угоду. Наразі невідомий точний склад команди. Ймовірно, переговори відбудуться в Ісламабаді.

Водночас спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф звинуватив США у недотриманні рамкової угоди та назвав припинення вогню безглуздим. За його словами, Америка порушила три пункти ще до початку перемовин.