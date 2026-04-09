Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Силы США остаются возле Ирана: Трамп пригрозил эскалацией

Силы США остаются возле Ирана: Трамп пригрозил эскалацией

Ua ru
Дата публикации 9 апреля 2026 10:07
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что все корабли, самолеты и военные остаются возле Ирана. По его словам, это будет продолжаться, пока реальное соглашение не будет полностью выполнено. Кроме того, он пригрозил эскалацией конфликта.

Об этом Дональд Трамп сообщил в соцсети TruthSocial в четверг, 9 апреля.

Трамп сделал заявление об Иране

"Все американские корабли, самолеты и военный персонал, а также дополнительные боеприпасы, вооружение и все остальное, что является целесообразным и необходимым для решительного преследования и уничтожения врага, который уже понес значительные потери, будут оставаться на своих позициях в Иране и вокруг него до тех пор, пока достигнутое реальное соглашение не будет полностью выполнено", — заявил Трамп.

По его словам, если этого не произойдет, тогда начнется "стрельба", которая будет лучше и сильнее, чем кто-либо видел ранее.

Он также отметил ключевые цели, среди которых — недопущение появления ядерного оружия и обеспечение безопасности и открытие Ормузского пролива.

Пост Трампа. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, Трамп согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. Важным фактором стало открытие Ормузского пролива. В Вашингтоне считают, что нынешняя ситуация создает условия для перехода к дипломатическому урегулированию.

Впоследствии лидер США анонсировал встречу с иранской стороной, чтобы обсудить мирное соглашение. Пока неизвестен точный состав команды. Вероятно, переговоры состоятся в Исламабаде.

В то же время спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф обвинил США в несоблюдении рамочного соглашения и назвал прекращение огня бессмысленным. По его словам, Америка нарушила три пункта еще до начала переговоров.

США Иран Дональд Трамп
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации