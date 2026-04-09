Силы США остаются возле Ирана: Трамп пригрозил эскалацией

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что все корабли, самолеты и военные остаются возле Ирана. По его словам, это будет продолжаться, пока реальное соглашение не будет полностью выполнено. Кроме того, он пригрозил эскалацией конфликта.

Об этом Дональд Трамп сообщил в соцсети TruthSocial в четверг, 9 апреля.

"Все американские корабли, самолеты и военный персонал, а также дополнительные боеприпасы, вооружение и все остальное, что является целесообразным и необходимым для решительного преследования и уничтожения врага, который уже понес значительные потери, будут оставаться на своих позициях в Иране и вокруг него до тех пор, пока достигнутое реальное соглашение не будет полностью выполнено", — заявил Трамп.

По его словам, если этого не произойдет, тогда начнется "стрельба", которая будет лучше и сильнее, чем кто-либо видел ранее.

Он также отметил ключевые цели, среди которых — недопущение появления ядерного оружия и обеспечение безопасности и открытие Ормузского пролива.

Пост Трампа. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, Трамп согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. Важным фактором стало открытие Ормузского пролива. В Вашингтоне считают, что нынешняя ситуация создает условия для перехода к дипломатическому урегулированию.

Впоследствии лидер США анонсировал встречу с иранской стороной, чтобы обсудить мирное соглашение. Пока неизвестен точный состав команды. Вероятно, переговоры состоятся в Исламабаде.

В то же время спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф обвинил США в несоблюдении рамочного соглашения и назвал прекращение огня бессмысленным. По его словам, Америка нарушила три пункта еще до начала переговоров.