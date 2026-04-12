Вэнс: США и Иран не достигли соглашения после переговоров

Джей Ди Вэнс. Фото: Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс сообщил, что с Ираном не достигли соглашения после проведения переговоров. По его словам, Тегеран не принимает условия Вашингтона. Представители США возвращаются из Пакистана в Штаты без результатов.

Об этом Джей Ди Вэнс сообщил на брифинге, передает Новини.LIVE.

Безрезультатные переговоры США и Ирана

"Мы уже 21 час на переговорах и провели ряд содержательных обсуждений с иранцами. Плохая новость — мы не достигли согласия, и это плохая новость для Ирана гораздо больше, чем для США", — подчеркнул Вэнс.

По его словам, представители США четко очертили красные линии, а также сообщили о том, на что готовы идти навстречу. Однако Тегеран не принял условия Вашингтона.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на лидера США Дональда Трампа, достижение соглашения с Ираном не имеет значения, поскольку "Штаты уже побеждают в этой войне". По его словам, страна полностью разгромлена.

Накануне Трамп согласился на временное приостановление боевых действий против Ирана, чтобы перейти к дипломатическому урегулированию. Он сообщал, что большинство спорных вопросов уже согласовано.

В то же время спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф обвинил США в несоблюдении рамочного соглашения и заявил, что Вашингтон нарушил три из десяти пунктов еще до начала проведения переговоров.

Кроме того, Трамп заявлял, что военные силы США остаются возле Ирана, пока реальное соглашение не будет полностью выполнено.