Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Вэнс: США и Иран не достигли соглашения после переговоров

Вэнс: США и Иран не достигли соглашения после переговоров

Ua ru
Дата публикации 12 апреля 2026 12:35
Джей Ди Вэнс. Фото: Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс сообщил, что с Ираном не достигли соглашения после проведения переговоров. По его словам, Тегеран не принимает условия Вашингтона. Представители США возвращаются из Пакистана в Штаты без результатов.

Об этом Джей Ди Вэнс сообщил на брифинге, передает Новини.LIVE.

Безрезультатные переговоры США и Ирана

"Мы уже 21 час на переговорах и провели ряд содержательных обсуждений с иранцами. Плохая новость — мы не достигли согласия, и это плохая новость для Ирана гораздо больше, чем для США", — подчеркнул Вэнс.

По его словам, представители США четко очертили красные линии, а также сообщили о том, на что готовы идти навстречу. Однако Тегеран не принял условия Вашингтона.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на лидера США Дональда Трампа, достижение соглашения с Ираном не имеет значения, поскольку "Штаты уже побеждают в этой войне". По его словам, страна полностью разгромлена.

Накануне Трамп согласился на временное приостановление боевых действий против Ирана, чтобы перейти к дипломатическому урегулированию. Он сообщал, что большинство спорных вопросов уже согласовано.

В то же время спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф обвинил США в несоблюдении рамочного соглашения и заявил, что Вашингтон нарушил три из десяти пунктов еще до начала проведения переговоров.

Кроме того, Трамп заявлял, что военные силы США остаются возле Ирана, пока реальное соглашение не будет полностью выполнено.

США Иран Джей Ди Вэнс
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации