МИД Ирана: соглашению с США помешали разногласия в вопросах
Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Бакаи высказался о переговорах с Соединенными Штатами Америки в Пакистане. По его словам, заключению соглашения помешали разногласия относительно двух-трех ключевых вопросов. В частности, вероятно, речь идет о контроле над Ормузским проливом.
Об этом сообщает CNN в воскресенье, 12 апреля, передает Новини.LIVE.
Переговоры США и Ирана
Бакаи отметил, что по отдельным вопросам удалось договориться, однако по другим остаются существенные разногласия.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс отмечал, что главной проблемой является отсутствие четких гарантий со стороны Ирана отказаться от ядерного оружия.
По его словам, Иран будет оставаться на связи с Пакистаном, который является посредником в переговорах, а также с другими "друзьями в регионе". В то же время он не ответил, планирует ли Тегеран продолжать переговоры с Вашингтоном.
По информации иранских государственных СМИ, Иран не планирует пока новых встреч со Штатами.
"Не следовало ожидать, что мы сможем достичь соглашения за один раунд переговоров. Не думаю, что кто-то имел такие ожидания", — сказал Бакаи.
Кроме того, СМИ пишут, что разногласия связаны с требованием Ирана контролировать Ормузский пролив, а также нежеланием отказываться от запасов обогащенного урана.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Джей Ди Венса, между США и Ираном не удалось достичь соглашения после переговоров. Он заявил, что Тегеран не принимает условия, которые выдвигает Вашингтон.
Ранее лидер США Дональд Трамп сообщил, что достижение соглашения с Ираном не имеет значения. По его словам, США уже побеждают в этой войне.
Кроме того, Вашингтон выразил резкое недовольство действиями Ирана в Ормузском проливе. Трамп заявил, что Тегеран не придерживается предыдущих договоренностей по возобновлению движения танкеров и предупредил о последствиях.
