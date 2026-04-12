Трамп: Иран никогда не будет иметь ядерного оружия

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Annabelle Gordon

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что встреча представителей США и Ирана прошла успешно. По его словам, по большинству вопросов удалось достичь согласия, но ядерный — остался нерешенным. Он подчеркнул, что Тегеран никогда не будет иметь ядерного оружия.

Об этом Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social в воскресенье, 12 апреля, передает Новини.LIVE.

Переговоры США и Ирана

Трамп сообщил, что ВМС США начнут процесс блокирования всех судов, которые будут пытаться проплыть через Ормузский пролив.

"В какой-то момент мы дойдем до принципа "всем разрешается входить, всем разрешается выходить", но Иран не позволил этого, просто сказав: "Там где-то может быть мина", о которой никто, кроме них, не знает", — заявил он.

Лидер США также поручил флоту искать и задерживать каждое судно в международных водах, которое уплатило пошлину Ирана. Кроме того, американцы будут уничтожать мины, которые иранцы заложили в проливе.

По словам Трампа, Тегеран сознательно не открыл Ормузский пролив, что вызвало беспокойство и хаос.

"Это большой позор и непоправимый вред репутации Ирана и того, что осталось от их "лидеров", но мы уже вне этого. Как они обещали, им лучше начать процесс открытия этого международного водного пути, и быстро! Они нарушают все существующие законы", — заявил лидер США.

Он получил полный отчет от представителей Штатов, которые участвовали в переговорах в Пакистане. По его словам, Иран не готов отказаться от своих ядерных амбиций.

"Во многом договоренные пункты лучше, чем продолжение наших военных операций до конца, но все эти пункты не имеют значения по сравнению с тем, чтобы позволить ядерной энергии оказаться в руках таких нестабильных, сложных и непредсказуемых людей", — заявил он.

Трамп добавил, что Иран никогда не будет иметь ядерного оружия.

Пост Трампа. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на вице-президента США Джей Ди Вэнса, на переговорах в Пакистане не удалось достичь соглашения с Ираном. По его словам, Тегеран не принимает условия Вашингтона.

А представитель МИД Ирана Эсмаил Бакаи сообщил, что заключению соглашения с США помешали разногласия по нескольким вопросам. В частности, речь идет о контроле над Ормузским проливом и нежелании Тегерана отказываться от запасов обогащенного урана.