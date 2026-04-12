Страны НАТО хотят помочь с Ормузским проливом: Трамп

Страны НАТО хотят помочь с Ормузским проливом: Трамп

Дата публикации 12 апреля 2026 19:29
Страны НАТО хотят помочь с Ормузским проливом: Трамп
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что НАТО хочет помочь с разблокированием Ормузского пролива. По его словам, вскоре пролив удастся расчистить от иранских мин.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на заявление Трампа.

НАТО помогут с разблокированием Ормузского пролива

Как отметил глава Белого дома, Североатлантический альянс хочет помочь США в разблокировании Ормузского пролива. Трамп отметил, что Великобритания уже направляет для этого морские тральщики.

"Мы очень разочарованы НАТО. Очень-очень разочарованы, что они не пришли. Теперь хотят приехать и помочь с проливом. И это быстро уберется (Блокада пролива. — Ред.). Поэтому мы очистим пролив и им смогут пользоваться вскоре", — сказал Трамп.

Ситуация с Ормузским проливом

Как сообщали Новини.LIVE, Иран начал блокирование Ормузского пролива в конце февраля 2026 года, усилив действия в начале марта. Президент США Дональд Трамп обратился к НАТО, чтобы получить помощь с разблокированием пролива. Он даже пригрозил Альянсу в случае отказа.

Читайте также:

Несмотря на это страны НАТО отказались от того, чтобы оказать помощь США. На фоне этого, как сообщало FT, Трамп заявил, что может остановить поддержку Украины.

8 апреля Трамп объявил о временной паузе в военных действиях против Ирана. Он отложил возможный удар на две недели. Одним из основных факторов стало потенциальное открытие Ормузского пролива.

В то же время уже 10 апреля Президент США заявил, что крайне недоволен действиями Ирана в Ормузском проливе. По его словам, Тегеран игнорирует предыдущие договоренности о возобновлении полноценного движения танкеров.

НАТО Дональд Трамп Ормузский пролив
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
