Страны НАТО хотят помочь с Ормузским проливом: Трамп

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что НАТО хочет помочь с разблокированием Ормузского пролива. По его словам, вскоре пролив удастся расчистить от иранских мин.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на заявление Трампа.

Как отметил глава Белого дома, Североатлантический альянс хочет помочь США в разблокировании Ормузского пролива. Трамп отметил, что Великобритания уже направляет для этого морские тральщики.

"Мы очень разочарованы НАТО. Очень-очень разочарованы, что они не пришли. Теперь хотят приехать и помочь с проливом. И это быстро уберется (Блокада пролива. — Ред.). Поэтому мы очистим пролив и им смогут пользоваться вскоре", — сказал Трамп.

Ситуация с Ормузским проливом

Как сообщали Новини.LIVE, Иран начал блокирование Ормузского пролива в конце февраля 2026 года, усилив действия в начале марта. Президент США Дональд Трамп обратился к НАТО, чтобы получить помощь с разблокированием пролива. Он даже пригрозил Альянсу в случае отказа.

Несмотря на это страны НАТО отказались от того, чтобы оказать помощь США. На фоне этого, как сообщало FT, Трамп заявил, что может остановить поддержку Украины.

8 апреля Трамп объявил о временной паузе в военных действиях против Ирана. Он отложил возможный удар на две недели. Одним из основных факторов стало потенциальное открытие Ормузского пролива.

В то же время уже 10 апреля Президент США заявил, что крайне недоволен действиями Ирана в Ормузском проливе. По его словам, Тегеран игнорирует предыдущие договоренности о возобновлении полноценного движения танкеров.