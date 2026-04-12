Країни НАТО хочуть допомогти з Ормузькою протокою: Трамп

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що НАТО хоче допомогти з розблокуванням Ормузької протоки. За його словами, незабаром протоку вдасться розчистити від іранських мін.

Як зазначив глава Білого дому, Північноатлантичний альянс хоче допомогти США у розблокуванні Ормузької протоки. Трамп зауважив, що Велика Британія вже надсилає для цього морські тральщики.

"Ми дуже розчаровані НАТО. Дуже-дуже розчаровані, що вони не прийшли. Тепер хочуть приїхати і допомогти з протокою. І це швидко прибереться (Блокада протоки. — Ред.). Тож ми очистимо протоку і нею зможуть користуватися незабаром", — сказав Трамп.

Як повідомляли Новини.LIVE, Іран почав блокування Ормузької протоки наприкінці лютого 2026 року, посиливши дії на початку березня. Президент США Дональд Трамп звернувся до НАТО, аби отримати допомогу з розблокуванням протоки. Він навіть пригрозив Альянсу у разі відмови.

Попри це країни НАТО відмовилися від того, аби надати допомогу США. На тлі цього, як повідомляло FT, Трамп заявив, що може зупинити підтримку України.

8 квітня Трамп оголосив про тимчасову паузу у військових діях проти Ірану. Він відклав можливий удар на два тижні. Одним з основних чинників стало потенційне відкриття Ормузької протоки.

Водночас вже 10 квітня Президент США заявив, що вкрай незадоволений діями Ірану в Ормузькій протоці. За його словами, Тегеран ігнорує попередні домовленості про відновлення повноцінного руху танкерів.