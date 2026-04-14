Трамп: після Ірану ми можемо "заїхати" на Кубу
Президент США Дональд Трамп допустив, що Вашингтон може "заїхати" на Кубу після завершення операції в Ірані. Також він висловився і на адресу Тегерана, заявивши, що США не дозволять Ірану шантажувати світ.
Що сказав Трамп про Кубу та Іран
За словами Трампа, Куба — це країна, яка переживає занепад, оскільки нею вже давно "погано" керують.
"Ми це зробимо, і можливо, заїдемо на Кубу після завершення (операції — Ред.). Але Куба — це країна, якою багато років жахливо керував Кастро", — сказав президент США.
Окремо він знову висловився про Іран. Американський лідер заявив, що блокуючи Ормузьку протоку, Тегеран шантажує весь світ, але США не дозволяє країні це робити.
При цьому Трамп укотре сказав, що Сполучені Штати не користуються Ормузькою протокою.
"Нам не потрібна ця протока. У нас є власна нафта і газ, набагато більше, ніж потрібно. У нас більше нафти і газу, ніж у Саудівської Аравії та Росії. А до наступного року в нас буде вдвічі більше. Але світ потребує цього, і зараз до нас прямує багато суден, щоб завантажити найкраще", — наголосив глава Білого дому.
Тим часом CNN з посиланням на власне джерело пише, що США та Іран продовжують вести переговори, щоб знайти дипломатичний вихід із конфлікту. Це відбувається вже після того, як у суботу 11 квітня зустріч у Пакистані закінчилася без досягнення мирної угоди.
"Між США та Іраном триває взаємодія, і спостерігається прогрес у спробах досягти угоди", — сказав виданню американський чиновник.
Як повідомляло Новини.LIVE, кілька днів тому Дональд Трамп заявив, що для нього не має значення, чи буде досягнуто угоди з Іраном. Він вважає, що США вже перемагають у війні і повністю розгромили Іран.
Також після переговорів у Пакистані Трамп заявив, що зустріч представників США та Ірану була хорошою, і з більшості питань є згода. Однак усе це не має значення, оскільки Тегеран, як і раніше, не відмовляється від ядерних амбіцій.
