Трамп заявил, что "навсегда" открывает Ормузский пролив

Дата публикации 15 апреля 2026 17:06
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что "открыл" Ормузский пролив, назвав это важным шагом для мировой экономики. В то же время он утверждает, что Китай в ответ якобы согласился прекратить поставки оружия в Иран.

Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social, передает Новини.LIVE.

Трамп сделал заявление об открытии Ормузского пролива

"Китай очень счастлив, что я окончательно открываю Ормузский пролив. Я делаю это для них также — и для всего мира. Такая ситуация никогда больше не повторится", — говорится в заявлении главы Белого дома.

По словам американского лидера, Пекин дал соответствующие гарантии в отношении Ирана. Трамп также положительно оценил нынешнее состояние отношений между США и Китаем, подчеркнув, что сотрудничество эффективнее конфликта, но одновременно предостерег о готовности к силовым действиям.

"Президент Си крепко, крепко обнимет меня, когда я приеду туда через несколько недель. Мы работаем вместе разумно и очень хорошо! Разве это не лучше, чем драка? Но помните, мы очень хорошо умеем драться, если придется — гораздо лучше, чем кто-либо другой",— написал Трамп.

Заявление Дональда Трампа. Фото: скриншот

В то же время ситуация в регионе остается напряженной. Движение судов, в том числе нефтяных танкеров через Ормузский пролив — один из ключевых мировых торговых маршрутов - фактически остановлено, а США продолжают блокировать иранские порты.

Блокада Ормузского пролива — что известно

Блокада Ормузского пролива остается одной из ключевых тем международной политики. 12 апреля президент США Дональд Трамп объявил о его блокировании силами американского флота, объяснив это провалом мирных переговоров в Пакистане.

По его словам, Военно-морские силы США начали ограничивать движение всех судов, пытающихся войти или выйти из пролива, а к этой инициативе могут присоединиться и другие страны.

Кроме того, глава МИД Китая Ван И заявил, что блокада Ормузского пролива противоречит интересам международного сообщества. Он призвал стороны конфликта к сдержанности и поиску дипломатических решений.

Как ранее писали Новини.LIVE, ранее Дональд Трамп призвал Китай прекратить поставки оружия для Ирана.

В то же время бывший спецпредставитель США Курт Волкер считает, что Украина не входит в число ключевых приоритетов Трампа. По его оценке, во время майского саммита в Пекине Трамп сосредоточится прежде всего на торговых вопросах и безопасности Тайваня, тогда как тема Украины будет оставаться в рамках уже существующих переговорных процессов.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
