Курт Волкер: Украина не является приоритетом для Трампа в Китае

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Annabelle Gordon

Украина не входит в перечень главных интересов Дональда Трампа накануне его визита в Китай, считает экс-посланник США Курт Волкер. По мнению дипломата, во время майского саммита в Пекине американский лидер сосредоточится на торговле и безопасности Тайваня, тогда как украинский вопрос оставят в рамках действующих переговоров.

Об этом Курт Волкер рассказал эксклюзивно в интервью Новини.LIVE.

Трамп пока не заинтересован в продвижении вопроса Украины с Китаем

Бывший спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер. Дипломат выразил скепсис относительно того, что Украина станет частью серьезного разговора между лидерами, поскольку сейчас это направление не является высоким приоритетом для президента США.

По оценке Волкера, Трампа прежде всего будет интересовать достижение новых торговых договоренностей с Пекином. Еще одним критическим пунктом станет предотвращение военного столкновения с Китаем: Трамп стремится получить гарантии, что Си Цзиньпин не будет делать никаких агрессивных шагов в отношении Тайваня во время его каденции.

"Думаю, его больше будет интересовать глобальная экономика. Он захочет достичь определенного понимания в сфере торговли. Также для него важно предотвратить возможный конфликт с Китаем в ближайшей перспективе.

В частности, чтобы Китай не делал никаких шагов в отношении Тайваня во время его президентства. Это ключевые вещи. Иран, безусловно, будет среди тем обсуждения. "Я не думаю, что именно Украина будет среди главных приоритетов в этом разговоре", — подытожил Волкер.

Читайте также:

Как писал ранее Новини.LIVE, Китай принял решение возобновить авиарейсы с Тайванем. Аналитики считают, что этот шаг должен смягчить политические отношения между странами.

Также эксперты объяснили, как Китай может обвалить экономику мира. В эфире Новини.LIVE, экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ отметил, что такой сценарий возможен в случае перехода к "нафтоюаня" и частичного переориентирования резервов с доллара на золото.

Между тем Владимир Зеленский предлагает трем странам объединиться и создать новый союз. Контроль над торговыми путями потенциальными участниками союза может ослабить влияние России и Китая на мировую экономику.